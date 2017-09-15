Число регулярно занимающихся спортом жителей КЧР за пять лет выросло на 25%

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Развитие спортивной инфраструктуры Карачаево-Черкесии способствовало росту числа жителей республики, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, который за 5 лет составил 25,3%. Об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в интервью трем региональным телеканалам, трансляция которого состоялась в пятницу на ГТРК "Карачаево-Черкесия".

"В 2011 году 11,7% населения КЧР активно занималось физкультурой и спортом, в 2016 году мы одни из лучших в России по оценке Министерства спорта по этому показателю, он составляет 37%. И это в том числе благодаря строительству в регионе современных объектов спортивной инфраструктуры", - сказал Темрезов.

По его словам, за последние годы в республике построено и реконструировано более 50 спортивных объектов. В частности, введены в эксплуатацию крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, построены современные футбольные поля, бассейны и многофункциональные спортивные площадки.