Число регулярно занимающихся спортом жителей КЧР за пять лет выросло на 25%

Siemens не будет поставлять оборудование Украине из-за риска потерять рынок РФЭкономика и бизнес 15 сентября, 21:57
Московское "Динамо" победило "Ладу" в матче чемпионата КХЛСпорт 15 сентября, 21:53
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27Происшествия 15 сентября, 21:31
"Арсенал" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 сентября, 21:23
Минздрав сообщил о создании уникальной вакцины от гриппаОбщество 15 сентября, 21:15
ЦБ снизил ключевую ставку, но население в низкую инфляцию пока не веритЭкономика и бизнес 15 сентября, 20:58
"Время первых" и "Монах и бес" получили в Крыму премию российской кинопрессыКультура 15 сентября, 20:56
После теракта в лондонском метро медицинская помощь потребовалась 29 пассажирамМеждународная панорама 15 сентября, 20:49
Семь человек пострадали от грозы в ПодмосковьеПроисшествия 15 сентября, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Развитие спортивной инфраструктуры Карачаево-Черкесии способствовало росту числа жителей республики, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, который за 5 лет составил 25,3%. Об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в интервью трем региональным телеканалам, трансляция которого состоялась в пятницу на ГТРК "Карачаево-Черкесия".
"В 2011 году 11,7% населения КЧР активно занималось физкультурой и спортом, в 2016 году мы одни из лучших в России по оценке Министерства спорта по этому показателю, он составляет 37%. И это в том числе благодаря строительству в регионе современных объектов спортивной инфраструктуры", - сказал Темрезов.
По его словам, за последние годы в республике построено и реконструировано более 50 спортивных объектов. В частности, введены в эксплуатацию крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, построены современные футбольные поля, бассейны и многофункциональные спортивные площадки.