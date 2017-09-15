Коммунальщики полностью устранили последствия непогоды в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы столицы полностью завершили работы по устранению последствий сильного ветра, который обрушился в пятницу на Москву. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"Службами комплекса городского хозяйства Москвы оперативно устранены последствия непогоды в столице. К 21 часу с улиц города полностью убраны поваленные деревья, устранены другие повреждения, в том числе, кровель зданий", - отметили в пресс-службе.

В связи с непогодой на круглосуточное дежурство были переведены более 37 тыс. специалистов и свыше 5 тыс. единиц техники. Ветер повалил более 150 деревьев, повредил шесть кровель.