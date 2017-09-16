Донской: 80% незаконных рубок леса производятся в Сибирском федеральном округе

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. 80% незаконных рубок леса производятся в Сибирском федеральном округе, при этом большая их часть в Иркутской области. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью ТАСС, приуроченному к Дню работников леса, который отмечается 17 сентября.
"В прошлом году почти 80% незаконных рубок было в Сибирском федеральном округе, 67% из них в Иркутской области. Большие объемы зафиксированы также в Свердловской и Вологодской областях", - рассказал министр.
Донской считает, что контролировать незаконные рубки поможет "народный контроль, и сегодня в этом смысле активно работают активисты ОНФ". По словам министра, "нужно на уровне общества сформировать просто табу на рубки леса".
День работников леса отмечается в России с 1980 года, в этом году лесной отрасли в России исполняется 315 лет.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.