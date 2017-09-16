Минприроды планирует развивать первичную обработку древесины в России

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Минприроды России разработало законопроект, по которому участки для лесозаготовок будут выдаваться компаниям, готовым обрабатывать древесину. Об этом сообщил в интервью ТАСС, приуроченному к Дню работников леса, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.
"Мы подготовили законопроект, в котором предусмотрена конкурсная форма торгов на лесные участки, в которой победитель будет определяться, исходя из имеющихся у него производственных мощностей по переработке древесины. То есть мы заставляем лесной бизнес производить первичную переработку древесины на территории страны", - сообщил министр.
Сейчас большая часть заготовленного в России леса отправляется на экспорт без обработки, сразу после рубки. Так называемый круглый, необработанный лес имеет низкую добавочную стоимость, что тормозит развитие лесной промышленности.
День работников леса празднуется 17 сентября с 1980 года, в этом году также отмечается 315 лет лесной отрасли в России.