Первая интеллектуальная лаборатория Facebook откроется в Канаде в 2018 году

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ОТТАВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Американская компания Facebook откроет свою первую лабораторию искусственного интеллекта (AI lab) в Канаде в 2018 году. Об этом в пятницу сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Когда такие технические гиганты, как Facebook, решают инвестировать в наши города, это не только свидетельствует о таланте нашего народа, но и об огромном потенциале Канады как [мирового] инновационного и технологического центра", - говорится в заявлении премьера, которое распространила его пресс-служба.
По словам Трюдо, лаборатория откроется в Монреале (провинция Квебек), а руководить ей будет доктор наук Джоел Пино из монреальского Университета Макгилла, который к 2018 году должен набрать команду из 20 ученых. "Это подчеркнет статус Канады как глобального центра [по изучению] искусственного интеллекта и лидера в экономике будущего, а также вдохновит другие крупные мировые технологические компании открывать свои центры в стране и создавать новые рабочие места для канадцев среднего класса", - подчеркнул Трюдо.
В сообщении пресс-службы отмечается, что Facebook инвестирует в проект $7 млн, а новая лаборатория будет также сотрудничать с Канадским институтом передовых исследований (Canadian Institute for Advanced Research) и Монреальским институтом алгоритмов обучения (Montreal Institute for Learning Algorithms).
Стоит отметить, что в настоящее время у Facebook за пределами Соединенных Штатов есть только один подобный исследовательский центр и находится он в Париже. Две американские лаборатории расположены в городах Менло-Парк (штат Калифорния) и Нью-Йорк.
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире. В настоящее время Цукерберг является главой компании Facebook.