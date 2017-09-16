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Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО

Общество
16 сентября, 9:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, сентября. /ТАСС

Организаторы сообщили, что "решились на такую акцию, потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Три жителя Свердловской области в субботу приковали себя наручниками ко въезду на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Таким образом уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе, передает корреспонденту ТАСС. Несогласованная с местными властями акция проходит в 12 км. от Екатеринбурга, в которой участвуют пять человек.

"Мы решились на такую акцию, потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон. Свалка несанкционированная, было решение суда о ее закрытии, но она до сих пор продолжает функционировать. Мы стараемся это пресечь. Наша главная цель - привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, я уверен", - сказал корреспонденту ТАСС один из организаторов акции Андрей Шевченко.

По его словам, несмотря на то, что свалка была закрыта по суду, хозяева вновь открыли ее.

"Мы не знаем, кто хозяева, не можем с ними связаться", - сказал он.

Охранник свалки пытается разогнать митингующих. По словам мужчины, который отказался представиться, свалка закрыта и идет ее рекультвация. Тем не менее, люди не хотят снимать с себя наручники до тех пор, пока свалка полностью не будет закрыта.

ТАСС пока не располагает комментарием администрации Екатеринбурга и правоохранительных органов по поводу сложившейся ситуации.

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