Ивановский губернатор поручил оперативно возобновить работу дома-интерната, где был пожар

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ИВАНОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил в кратчайший сроки ликвидировать последствия пожара с двумя погибшими в доме-интернате для престарелых и инвалидов, который произошел в пятницу вечером в городе Пучеж, и провести тщательной расследование ЧП. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе областного правительства.
"Глава региона Павел Коньков взял ситуацию на личный контроль. Он распорядился провести тщательное расследование чрезвычайного происшествия, а также дал поручение в кратчайшие сроки восстановить работу дома-интерната в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что всего в доме-интернате проживают 524 человека. Большинство уже вернулось в свои комнаты, которые не пострадали от пожара. "В отделении временного пребывания в том же населенном пункте мы расселили 26 человек, пока идут восстановительные работы в помещениях, которые непосредственно примыкают к месту пожара", - процитировали в пресс-службе зампреда регионального правительства Ирину Эрмиш.
В областном правительстве также уточнили, что во время пожара в интернате сработали все системы оповещения. Причина пожара в настоящий момент устанавливается, по одной из версий, он мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.
Как сообщалось ранее, в 22:55 мск 15 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Ивановской области поступило сообщение о пожаре в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеж. В 23:07 возгорание было ликвидировано прибывшими на место пожарными. В результате ЧП погибли два человека - один на месте пожара, другой скончался в больнице.