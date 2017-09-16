Кролик вице-президента США стал главным персонажем детской книги

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Домашний любимец семьи вице-президента США Майкла Пенса - черно-белый кролик по кличке Марлон Бандо - стал главным персонажем детской книги. Ее написала дочь вице-президента Шарлотта, а иллюстрации сделала его супруга Карен. Об этом говорится на официальной странице кролика в социальной сети Instagram.

В сообщении, которое преподносится как реплика самого BOTUS (сокращение от Bunny of the United States - Кролик Соединенных Штатов), отмечается, что книга под названием "День из жизни вице-президента" (A Day in the Life of the Vice President) поступит в продажу 19 марта следующего года. На обложке изображен любимец семьи на фоне резиденции вице-президента в Вашингтоне.

"Большое объявление для моих друзей: встречайте в ближайшем книжном магазине 19 марта. Мама (так BOTUS называет дочь Пенса - прим. ТАСС) написала детскую книгу про меня, а бабушка (так BOTUS называет супругу Пенса Карен - прим. ТАСС) нарисовала чудесные иллюстрации акварелью", - отмечается в сообщении, которое снабдили двумя фотографиями.

A Big Announcement for my Friends! Coming to a bookstore near you on March 19! Mom wrote a children's book about me and Grandma painted beautiful watercolors in it, too! In the book, I follow Grampa around all day, as a BOTUS should, while he goes about his duties as Vice President! Also, Mom and Grandma are donating a portion of their proceeds to charity! Check out my Instagram story for more info (and to pre-order)! (Next time I do a book signing, I'm going to practice my paw print beforehand! Don't worry, it was bunny-safe ink ☺️) Публикация от Marlon Bundo (Pence) (@marlonbundo) Сен 15 2017 в 7:46 PDT

На них показано, как кролик ставит "подпись" лапкой на одной из копий договора об издании книги, что ему помогают делать Карен и Шарлотта Пенс. "Не беспокойтесь, чернила безопасны для кроликов", - поясняется в сообщении. "В следующий раз я буду участвовать в автограф-сессии, так что надо потренироваться делать отпечаток лапки", - говорится в публикации от лица Марлона Бандо.

Как отмечается в сообщении издателя книги Regnery Publishing, часть денег от продаж пойдет на благотворительность: Карен направит средства на проведение занятий по арт-терапии, а Шарлотта - на борьбу с работорговлей.

Кролик черно-белой окраски был назван в честь известного американского актера Марлона Брандо, однако первый слог фамилии был изменен в соответствии с английским написанием слова "кролик" - bunny. Официальная страница любимца семьи Пенсов появилась в Instagram в январе, сейчас у нее свыше 14 тыс. подписчиков.