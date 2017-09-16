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В Калифорнии суд вновь наложил запрет на продажу фуа-гра

Общество
16 сентября, 12:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Защитники животных выразили удовлетворение в связи с новым постановлением

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Апелляционный суд в Калифорнии в пятницу восстановил запрет на продажу на территории этого штата знаменитого деликатеса фуа-гра, который готовят из печени гуся или утки. Об этом сообщило агентство AP.

Судебные тяжбы, касающиеся фуа-гра, продолжаются в Калифорнии уже много лет. Так, в июне 2012 года власти штата под давлением природоохранных организаций приняли закон, в соответствии с которым принудительное кормление птиц через трубку, необходимое для изготовления деликатеса, признается жестоким и недопустимым. Оспорить его пытались некоторые компании из США и Канады, специализирующихся на производстве и продаже фуа-гра.

Юристы компаний, в частности, пытались доказать, что формулировка закона является неточной, так как в нем не оговаривается, сколько именно пищи разрешено скармливать птицам. Суд, однако, в 2013 году отверг данный аргумент.

При этом в 2015 году суд согласился с тем, что запрет на фуа-гра в Калифорнии противоречит касающемуся мяса птицы федеральному законодательству, в котором соответствующих положений нет. В связи с этим ограничения в штате были сняты. Последнее решение апелляционного суда вновь их восстановит. Когда именно, пока не уточняется.

Защитники природы выразили удовлетворение в связи с новым постановлением. Так, представитель организации "Люди за этичное обращение с животными" Дэвид Перл напомнил, что его единомышленники добивались данного запрета на протяжении многих лет. Практику употребления фуа-гра в пищу он назвал "пыткой, намазанной на тост". Представители компаний, которые выступают за отмену касающихся деликатеса ограничений, заявили, что готовы к новым судебным баталиями.

Калифорнийский закон не запрещал и не запрещает непосредственно употреблять фуа-гра в пищу, и некоторые сети ресторанов сознательно обходили запрет на продажу деликатеса. Они предлагали посетителям заплатить за другое блюдо, к которому фуа-гра прилагалось бесплатно - в качестве "подарка".

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