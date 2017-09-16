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Медведев пожелал незабываемых впечатлений от учебы участникам Парада студенчества

Общество
16 сентября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

По словам премьера, за время своего существования парад "стал ярким и красочным молодежным праздником"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников проходящего в эту субботу Парада российского студенчества, пожелав им удачного учебного года и незабываемых впечатлений. Приветственная телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

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"Совсем скоро вы произнесете торжественную клятву, станете частью большой дружной российской студенческой семьи, откроете для себя много нового и интересного. Пусть учебный год будет удачным, подарит незабываемые впечатления и, конечно, встречу с новыми друзьями. Мы надеемся на вас. Верим, что вы - самые способные, самые талантливые. И обязательно добьетесь успехов", - говорится в телеграмме.

"Мир, в котором мы живем, меняется стремительно. И в этом мире побеждают те, кто соответствует требованиям времени, в ком есть творческая смелость и дерзость мысли, стремление совершать открытия, инновационные преобразования. Уверен, что вы принадлежите к числу таких людей. А вузы, которые вы выбрали, помогут вам приобрести прочные современные знания и стать настоящими профессионалами", - отметил Медведев.

По словам премьера, за время своего существования парад "стал ярким и красочным молодежным праздником" и "вновь объединил сотни тысяч первокурсников из самых разных регионов нашей большой страны".

Всероссийская акция "Парад российского студенчества" проходит в субботу более чем в 40 крупных городах страны. Среди них Архангельск, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Севастополь и другие. Центральной площадкой проведения парада традиционно выступит Москва.

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