Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В парламенте Австрии нашли бюсты Гитлера и картины с его изображением

Общество
16 сентября, 12:42 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 16, сентября. /ТАСС

Два бюста руководителя третьего рейха, а также четыре картины и барельеф с его изображением хранились в подвальном помещении

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Строители обнаружили во время ремонтных работ в историческом здании парламента Австрии в центре Вены картины и бюсты времен национал-социализма с изображением руководителя третьего рейха Адольфа Гитлера (1889-1945). Об этом сообщили в субботу в парламентской администрации.

Смотрите также

Центр Визенталя осудил немецкий журнал, изобразивший Трампа в образе Гитлера

Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов

Японское ТВ извинилось за футболку с Гитлером на участнике одной из передач

Конституционный суд Австрии подтвердил законность экспроприации дома Гитлера

Два бюста Гитлера, а также четыре картины и барельеф с его изображением хранились в подвальном помещении. "Находка подчеркивает важность полной ликвидации [предметов, напоминающих о] нацистской истории в здании парламента", - сказала спикер Национального совета (нижней палаты парламента) Австрии Дорис Буресон. С 1938 по 1945 год это здание сначала использовалось как резиденция комиссара рейха по вопросам воссоединения, а затем как венская администрация нацистов.

Все найденные исторические предметы будут переданы ученым для проведения исследовательской работы, после чего они представят на рассмотрение администрации законодательного органа предложение, где лучше хранить эти картины и бюсты. Решение должно быть принято весной 2018 года.

Историческое здание австрийского парламента закрылось минувшим летом на ремонт. Работы продлятся почти три года, за это время оно должно полностью преобразиться и приобрести современный вид. На период ремонта депутаты обеих палат - Национального совета и Федерального совета - переедут и будут проводить заседания в дворцовом комплексе Хофбург и двух временных зданиях на площади Хельденплац.

Австрия с 1938 года по апрель 1945-го входила в состав нацистской Германии. В марте 1938 года Гитлер под восторженные возгласы 250-тысячной толпы объявил в Вене, что страна стала одной из провинций рейха. В апреле было организовано голосование, в ходе которого 99,75% австрийцев высказались в поддержку аншлюса (присоединения), положившего начало волне кровавого террора и гонений на евреев и инакомыслящих. За первые недели после присоединения в Австрии были арестованы 76 тыс. человек.

Гитлер родился в австрийской деревне Рансхофен, которая со временем вошла в черту городка Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия). В июне этого года Конституционный суд признал законной экспроприацию в пользу австрийского государства дома, где появился на свет будущий военный преступник, чтобы начать реконструкцию здания и избежать его превращения в место паломничества неонацистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
2
Times: бомба в метро Лондона была начинена гвоздями
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
Крейсер "Петр Великий" и другие корабли "уничтожили" противника в Баренцевом море
5
Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем
6
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
7
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама