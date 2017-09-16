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Власти Москвы опровергли наличие списка предприятий по переработке отходов по реновации

Общество
16 сентября, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Заммэра отметил, что для утилизации мусора "полигонов больше, чем достаточно"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Столичные власти не имеют никакого предварительного списка столичных предприятий по переработке отходов в рамках программы реновации. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Ранее председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин сообщал, что отходы, которые образуются от сноса домов, включенных в программу реновации в Москве, будут утилизированы. Мусор готовы принять девять столичных предприятий по переработке отходов. По его словам, департамент градостроительной политики Москвы подготовил список девяти крупных предприятий по приему, переработке и утилизации отходов строительства с указанием адресов, краткой характеристикой видов деятельности. Их мощность составляет 8,7 млн тонн.

"Такого списка нет. Полигонов больше, чем достаточно. Я вообще никаких проблем не вижу", - сказал заммэра, отвечая на вопрос ТАСС о составленном списке столичных предприятий по переработке отходов в рамках программы реновации. По его словам, все проблемы с утилизацией столичного строительного мусора в рамках реновации надуманы.

"Вообще у нас огромное количество желающих заниматься переработкой строительных отходов. Строительные отходы в рамках программы реновации появятся в ближайшие два-три года, и проблем по их переработке нет. Это не более 10% от всех строительных отходов, который перерабатывает город", - подчеркнул Хуснуллин.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, Фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.

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