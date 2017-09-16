Награды вручены ставропольским полицейским, отразившим атаку банды на райотдел

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Государственные награды вручены ставропольским полицейским, которые в апреле 2016 года отразили атаку бандитов, пытавшихся прорваться в здание райотдела Новоселицкого района. Как сообщает пресс-служба губернатора края, церемония прошла в субботу в отделе МВД России по Новоселицкому району, в ней приняли участие Губернатор Владимир Владимиров, начальник Главного управления МВД РФ по Ставрополью Александр Олдак.

"Сотрудники Новоселицкого РОВД проявили высокую бдительность и героизм. Они обезвредили вооруженных бандитов, пытавшихся прорваться в административное здание райотдела, где в тот момент находились в том числе и мирные граждане", - говорится в сообщении.

Указом Президента РФ орденом Мужества награжден старший участковый уполномоченный майор Вадим Кузьмин, медалью "За отвагу" - оперативный дежурный лейтенант Семен Баранов, медалью "За отличие в охране общественного порядка" - помощник оперативного дежурного старший сержант Анатолий Замараев. "Всего государственных и ведомственных наград удостоены семь сотрудников Новоселицкого РОВД - участников апрельских событий прошлого года", - сообщает пресс-служба.

Минутой молчания участники мероприятия почтили память сотрудников ГУ МВД по краю, в разные годы погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщалось ранее, 11 апреля 2016 года, примерно в 10:10 мск трое ранее судимых мужчин попытались проникнуть в административное здание отдела МВД России по Новоселицкому району и взорвали гранаты. Ответным огнем полицейских двое нападавших были уничтожены, еще один совершил самоподрыв. В результате технические повреждения получили здание полиции и находившиеся поблизости автомобили, никто из полицейских и гражданского населения не пострадал. По факту нападения возбуждено дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".