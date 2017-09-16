Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Награды вручены ставропольским полицейским, отразившим атаку банды на райотдел

Общество
16 сентября, 13:11 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 16, сентября. /ТАСС

В апреле 2016 года трое вооруженных мужчин пытались проникнуть в здание отдела МВД и взорвали гранаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Государственные награды вручены ставропольским полицейским, которые в апреле 2016 года отразили атаку бандитов, пытавшихся прорваться в здание райотдела Новоселицкого района. Как сообщает пресс-служба губернатора края, церемония прошла в субботу в отделе МВД России по Новоселицкому району, в ней приняли участие Губернатор Владимир Владимиров, начальник Главного управления МВД РФ по Ставрополью Александр Олдак.

"Сотрудники Новоселицкого РОВД проявили высокую бдительность и героизм. Они обезвредили вооруженных бандитов, пытавшихся прорваться в административное здание райотдела, где в тот момент находились в том числе и мирные граждане", - говорится в сообщении.

Указом Президента РФ орденом Мужества награжден старший участковый уполномоченный майор Вадим Кузьмин, медалью "За отвагу" - оперативный дежурный лейтенант Семен Баранов, медалью "За отличие в охране общественного порядка" - помощник оперативного дежурного старший сержант Анатолий Замараев. "Всего государственных и ведомственных наград удостоены семь сотрудников Новоселицкого РОВД - участников апрельских событий прошлого года", - сообщает пресс-служба.

Минутой молчания участники мероприятия почтили память сотрудников ГУ МВД по краю, в разные годы погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщалось ранее, 11 апреля 2016 года, примерно в 10:10 мск трое ранее судимых мужчин попытались проникнуть в административное здание отдела МВД России по Новоселицкому району и взорвали гранаты. Ответным огнем полицейских двое нападавших были уничтожены, еще один совершил самоподрыв. В результате технические повреждения получили здание полиции и находившиеся поблизости автомобили, никто из полицейских и гражданского населения не пострадал. По факту нападения возбуждено дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Владимиров, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
В связи с терактом в метро Лондона задержан 18-летний молодой человек
3
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
7
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама