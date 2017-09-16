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Житель Оренбурга получил орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия"

Общество
16 сентября, 14:02 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова

Награду присудили в знак "выражения почтения" за содействие развитию германо-российских культурных связей и взаимопониманию двух народов

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ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в России барон Рюдигер фон Фрич вручил оренбуржцу Игорю Храмову Кавалерийский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германией". Вручение высокой награды от имени президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера состоялось в рамках 100-летия со дня рождения Александра Шмореля, которое проходит в Оренбурге.

"Не скрою, очень приятно получать такие неожиданные сюрпризы, о которых даже не мог и помыслить. Но думаю, что мои взаимоотношения с Германией, которые стали частью моей жизни - это самая большая награда и счастье. А государственная награда от правительства Германии - это высокая оценка труда не только "Евразии", но и массы учреждений культуры и образования Оренбургской области", - сказал после награждения корреспонденту ТАСС руководитель оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

Награда вручена как "выражение почтения представителю российской общественной жизни, который достойным образом содействует развитию германо-российских культурных связей и взаимопониманию двух народов". Орден был учрежден в 1951 году первым федеральным президентом Теодором Хойссом. Им награждаются немецкие и иностранные граждане за особые заслуги перед Германией в сфере политики и экономики, а также в социальной, духовной и благотворительной областях.

В юбилейных мероприятиях впервые принимают участие представители трех семей - прямые потомки Александра Шмореля, которые прилетели накануне из Мюнхена. Антифашистское движение "Белая роза" действовало в Третьем рейхе в 1942-1943 годах, одним из идейных вдохновителей был Александр Шморель (1917-1943), родившийся в Оренбурге. Шморель в феврале 2012 года был канонизирован Русской православной церковью за границей.

О фонде

Оренбургский благотворительный фонд "Евразия", которым руководит Игорь Храмов, около 20 лет занимается поиском и передачей на государственное хранение свидетельств славы, жизненного и творческого пути выдающихся оренбуржцев. В музеях горда и области уже образовались большие коллекции предметов поэта Юрия Энтина, циркового атлета Александра Засса, соратника Сталина Георгия Маленкова и других знаменитых оренбуржцев.

В августе текущего года оренбургский благотворительный фонд "Евразия" получил по итогам первого федерального конкурса на получение президентских грантов для господдержки НКО грант на обновление передвижной выставки "Белая роза" - студенческое Сопротивление режиму Гитлера. Мюнхен, 1942-1943 годы".

Эта выставка существует более 18 лет и побывала во многих городах России и ближнего зарубежья. Первыми обновленную экспозицию о героях-антифашистах увидят жители Магадана весной следующего года.

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