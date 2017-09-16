Назван победитель фестиваля воздухоплавания на Кавказских Минеральных Водах

ПЯТИГОРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Пилот Михаил Летуновский из Москвы стал победителем XIX Международного фестиваля воздухоплавания на Кавказских Минеральных Водах. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

"По итогам соревнований Михаил Летуновский набрал наивысшие баллы и завоевал кубки мэра Пятигорска и мэра Ессентуков, а также признан победителем фестиваля и получит золотой перстень воздухоплавателя", - сказал ТАСС директор фестиваля, президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.

Также он сообщил, что победителем в новом упражнении "Петля Конюхова" стал пилот Сергей Белорусов из Феодосии. Помимо кубка ему вручат частицу оболочки воздушного шара, на котором Федор Конюхов совершил кругосветный перелет с автографом путешественника. Церемония награждения и закрытия фестиваля состоится вечером.

Тринадцать экипажей приняли участие в XIX Международном фестивале воздухоплавания, который проходит на Кавказских Минеральных Водах с 10 по 16 сентября. В рамках фестиваля состоялся III Кубок России по воздушному биатлону.

Фестиваль воздушных шаров "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" впервые был проведен в городе Железноводск в 1999 году. Максимальное количество участников достигало 28 команд из разных регионов России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Польши, Германии, Армении.

В сентябре 2015 года в рамках фестиваля состоялся первый в истории воздухоплавания Кубок по воздушному биатлону, в ходе которого экипажи аэростатов соревновались не только в мастерстве пилотирования, но и в меткости стрельбы из специальных лазерных ружей, по типу известной игры Лазертаг. За время проведения фестиваль превратился в брэнд Ставрополья и Кавказских Минеральных Вод.