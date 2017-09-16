Парад российского студенчества собрал около 18 тыс. студентов-сибиряков

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КЕМЕРОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Парад российского студенчества в субботу объединил около 18 тыс. учащихся вузов Сибири, самые массовые шествия проходят в Новосибирске и Барнауле, сообщили организаторы мероприятия.
Студенты Алтайского края впервые принимают участие в параде, по данным минобрнауки региона, шествие, как ожидается, соберет около 6 тыс. человек. В пресс-службе Алтайского государственного медицинского университета корреспонденту ТАСС рассказали, что от вуза в колонну встали около 400 первокурсников.
"Наши ребята сегодня принесут клятву российского студента: как и положено медикам, они - в белых халатах. Кроме того, сегодня и в честь парада, и в честь 287-летия Барнаула вуз организовал праздник для детей с конкурсами и аниматорами", - сказали в пресс-службе вуза.
В Новосибирске праздничное шествие, приуроченное к проведению в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также к 80-летию со дня образования региона, началось от площади Пименова в 17:30 (13:30 мск). Кульминацией парада, в котором, по данным мэрии, примет участие более 6 тыс. студентов, станет телемост между городами страны и концерт на площади имени Ленина.
Проходят праздничные шествия и в других сибирских городах - в Улан-Удэ и в Иркутске. В последнем из названных городов, как ожидается, соберется более 3 тыс. человек. "Предусмотрен также розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Главный приз - билет до Москвы и обратно с открытой датой", - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Кемерове шествие уже завершилось. Столица Кузбасса, как уточнили ТАСС в мэрии, участвует в параде уже третий раз и, по оценкам организаторов, в этом году он собрал около 3 тыс. человек. "Парад прошел на городском стадионе, где студентов поприветствовали почетные гости. После чего для всех была организована "Зарядка с чемпионом" по дзюдо и боксу, а затем студентам было предложено попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО (Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - прим. ТАСС), например, по отжиманиям или прыжкам в длину", - отметил собеседник агентства.
Всероссийская акция "Парад российского студенчества" проходит в субботу более чем в 40 крупных городах страны. Центральной площадкой традиционно выступает Москва.