Путешественник проехал на велосипеде от Калининграда до Владивостока

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КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Калининградский путешественник Алексей Самбуров доехал на велосипеде от Калининграда до Владивостока за шесть месяцев, преодолев более 15 тыс. километров. О завершении пробега он сообщил в субботу на своей странице в Facebook, разместив свою фотографию на фоне вантового моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский.
"Мечты сбываются! Вот и я доехал до Владивостока!", - написал Самбуров в комментарии к своей фотографии.
Отвечая на вопросы пользователей соцсети, путешественник сообщил, что в ходе поездки сбросил около 15 кг веса, при этом чувствует себя хорошо. "Отличное самочувствие! Завтра схожу в баню, так вообще будет просто супер!", - написал он, добавив, что возвращаться в Калининград будет самолетом и поездом.
Старт пробегу был дан на площадке у православного храма святого Александра Невского в Калининграде 1 апреля в 08:00 по местному времени. Добраться до Владивостока Алексей рассчитывал за 6-7 месяцев. Маршрут пробега был проложен через Куршскую косу в Литву, затем по территории Латвии, России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и вновь России. На старте Алексей сказал корр. ТАСС, что отправляется в такой дальний пробег впервые, отметив, что является скорее туристом, чем спортсменом.
Свое путешествие он посвятил деятельности благотворительного фонда "Подари жизнь", направленной на поддержку детей, больных онкологическими заболеваниями. За время путешествия в ходе благотворительной акции ему удалось собрать около 50 тыс. рублей.
Все снаряжение уместилось на велосипеде Самбурова. Это спальник, палатка и самые необходимые вещи. По пути путешественник часто ночевал под открытым небом, продукты приобретал в магазинах. Границы стран Евросоюза пересек воспользовавшись Шенгенской визой.
Весь маршрут путешественник преодолел самостоятельно без поддержки и сопровождения, рассказывая о путешествии в социальных сетях и при необходимости поддерживая связь с семьей, друзьями и единомышленниками по телефону.
Самбуров рассказал, что занимается активным туризмом с 2000 года. Первый поход проходил в горном массиве Хибины в Мурманской области, затем походы в горах Крыма, Кавказа, Камчатки, Алтая, во Франции, Швейцарии. В 2014 году путешественник проехал на велосипеде от Мадрида в Лиссабона, преодолев около 1 тыс. километров.