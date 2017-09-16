Порядка 5,5 тыс. уральцев приняли участие в митинге дольщиков в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 5,5 тыс. уральцев приняли участие в митинге, посвященном проблемам паевого и долевого строительства в Екатеринбурге. С жителями города встретился избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
"В митинге приняли участие члены правительства, курирующие строительную отрасль, Михаил Волоков и Сергей Швиндт, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, главы муниципалитетов, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, участники долевого и паевого строительства, представители застройщиков. Всего на площади Труда в Екатеринбурге собралось около 5,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Куйвашев предложил собравшимся разработать график встреч с координационным советом, чтобы индивидуально отработать алгоритмы решения для каждой строительной площадки. "Мы накопили большой опыт по решению проблем дольщиков. Сегодня создан координационный совет, который возглавляет мой первый заместитель, в него входят представители правоохранительных органов, надзорных органов", - цитирует Куйвашева департамент информационной политики.
По данным властей, за последние пять лет решены проблемы более 40 объектов. "Сегодня на учет поставлено 18 объектов, где ведется строительство 25 жилых домов, в том числе малоэтажных жилых комплексов. По всем проблемным объектам составлена "дорожная карта", создан реестр граждан, чьи права нарушены", - отмечается в сообщении департамента.