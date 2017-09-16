Губернатор Владимирской области сообщила о намерении заняться брейк-дансом

ВЛАДИМИР, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которой в октябре 2017 года должно исполнится 63 года, намерена заняться изучением брейк-данса. Об этом глава региона заявила в ходе молодежного добровольческого форума "Добросаммит", который в пятый раз проходит во Владимире.

"Вот желание все-таки попробовать брейк-данс, потому что это и гимнастика, и движение, и ритм. Если найду время", - сказала Светлана Орлова.

Такое решение глава региона приняла, посетив соревнования по брейк-дансу на областном фестивале "Короли улиц", который прошел на площадке "Добросаммита". Орлова подчеркнула, что здоровый образ жизни вошел в моду, и "сейчас тренд быть в форме, быть красивым, быть спортивным, ходить заниматься раз-два в неделю", поэтому губернатор собирается найти в своем плотном графике время для занятия танцами.

Ранее Орлова, которой в октябре этого года исполнится 63 года, неоднократно демонстрировала общественности свою спортивную форму, катаясь на коньках и велосипеде. Кроме того, политик катается на роликовых коньках и спускается с так называемых "черных" трасс высокого уровня на лыжах.

Молодежный добровольческий форум "Добросаммит" проходит во Владимире в пятый раз и объединил несколько тысяч участников из 20 регионов страны. На площадке форума прошла презентация молодежных проектов по различным направлениям, в том числе "Здоровый образ жизни", "Общественные инициативы", "Студенческое творчество", "Добровольцы ЧС", "Равные возможности".