Папа Франциск принял в Ватикане странствующих артистов цирка

ВАТИКАН, 16 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск принял в пятницу в Клементийском зале Апостольского дворца Ватикана делегатов Итальянской ассоциации странствующих артистов цирка. Как сообщила служба печати Святого престола, аудиенция была посвящена 70-летию деятельности ассоциации.

Глава Римско-католической церкви дал высокую оценку творческим достижениям и социальной миссии мастеров цирка и признался, что с молодых лет считает себя поклонником их искусства. По словам понтифика, ему "больше по душе нехитрая цирковая ремесленная красота, чем та, что производится мощной индустрией шоу-бизнеса", передает Радио Ватикана.

"Даже взрослые [в цирке] обретают заново радость детства, - отметил понтифик. - Они превращаются в детвору и возвращаются к корням детской памяти".

По словам понтифика, призвание цирковых артистов - это радость, передаваемая из поколения в поколение даже ценой значительных жертв. Так, среди трудностей, с которыми сталкиваются странствующие артисты и их семьи, папа упомянул проблемы с обустройством стоянок "караванов", недоверие местных общин, которые "не всегда понимают социальную ценность такого рода зрелищ".

В связи с этим римский первосвященник призвал артистов "не терять расположения духа, но продолжать свой путь, дабы наши города и страны не упустили красоты и радости от их присутствия и искусства".

В заключение аудиенции канатоходцы и жонглеры продемонстрировали свое мастерство папе Франциску. Из репродукторов звучала музыка итальянского композитора Нино Роты к культовому фильму Федерико Феллини "Дорога" (1954), посвященному бродячим артистам.

В июне 2016 года артисты итальянского передвижного цирка уже посещали папскую резиденцию и выступали на ватиканской площади Святого Петра.