Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Папа Франциск принял в Ватикане странствующих артистов цирка

Общество
16 сентября, 15:46 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 16, сентября. /ТАСС

Понтифик высоко оценил творческие достижения и социальную миссию цирковых артистов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАТИКАН, 16 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск принял в пятницу в Клементийском зале Апостольского дворца Ватикана делегатов Итальянской ассоциации странствующих артистов цирка. Как сообщила служба печати Святого престола, аудиенция была посвящена 70-летию деятельности ассоциации.

Глава Римско-католической церкви дал высокую оценку творческим достижениям и социальной миссии мастеров цирка и признался, что с молодых лет считает себя поклонником их искусства. По словам понтифика, ему "больше по душе нехитрая цирковая ремесленная красота, чем та, что производится мощной индустрией шоу-бизнеса", передает Радио Ватикана.

"Даже взрослые [в цирке] обретают заново радость детства, - отметил понтифик. - Они превращаются в детвору и возвращаются к корням детской памяти".

По словам понтифика, призвание цирковых артистов - это радость, передаваемая из поколения в поколение даже ценой значительных жертв. Так, среди трудностей, с которыми сталкиваются странствующие артисты и их семьи, папа упомянул проблемы с обустройством стоянок "караванов", недоверие местных общин, которые "не всегда понимают социальную ценность такого рода зрелищ".

В связи с этим римский первосвященник призвал артистов "не терять расположения духа, но продолжать свой путь, дабы наши города и страны не упустили красоты и радости от их присутствия и искусства".

В заключение аудиенции канатоходцы и жонглеры продемонстрировали свое мастерство папе Франциску. Из репродукторов звучала музыка итальянского композитора Нино Роты к культовому фильму Федерико Феллини "Дорога" (1954), посвященному бродячим артистам.

В июне 2016 года артисты итальянского передвижного цирка уже посещали папскую резиденцию и выступали на ватиканской площади Святого Петра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Феллини, Федерико Франциск (Папа Римский)
Страны
Ватикан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
3
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Греф прокомментировал заявление Даймона о скором крахе криптовалют
6
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама