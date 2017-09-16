Аллею из елей высадили в Черкесске к 25-летию КЧР

Пилот "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при СингапураСпорт 16 сентября, 17:20
Свищев: решение о допуске российских керлингистов к Играм-2018 примет МПКСпорт 16 сентября, 16:56
Фигурист Петров занял седьмое место на турнире в ИталииСпорт 16 сентября, 16:51
Россия будет претендовать на проведение чемпионатов мира по керлингу 2019 и 2020 годовСпорт 16 сентября, 16:48
Грузовик "Тяньчжоу-1" завершил третью дозаправку космического модуля "Тяньгун-2"Космос 16 сентября, 16:41
Кавказ бегущий: "Кросс нации" прошел в ряде регионов Северного КавказаСпорт 16 сентября, 16:40
Смертин надеется, что фестиваль "Россия любит футбол" станет ежегодной традициейСпорт 16 сентября, 16:30
Учебно-боевой самолет Як-130. ДосьеБиографии и справки 16 сентября, 16:28
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"Международная панорама 16 сентября, 16:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Журналисты Северного Кавказа и школьники Карачаево-Черкесии в субботу заложили в Черкесске еловую аллею в честь 25-летия образования республики. Акция была также приурочена к Году экологии и состоялась в рамках пресс-тура по КЧР.
"У нас 2017 год - юбилейный, отмечаем 25-летие нашей республики. Знаю, у вас обширная программа, сможете посмотреть, какой путь прошла республика. 2017 год также Год экологии, благодарен вам за участие в экологической акции - посадке деревьев", - сказал мэр Черкесска Руслан Тамбиев, открывая акцию.
Руководитель Ассоциации СМИ Северного Кавказа Вадим Баканов отметил, что КЧР входит в число лидеров различных всероссийских экологических рейтингов. "Сажать деревья всегда благородное дело и не только в Год экологии. Есть еще и общественно-гражданская составляющая этой акции то, что Ассоциация СМИ Северо-Кавказского федерального округа - общность организаций, людей которые выступают за то, чтобы позитивный имидж Северного Кавказа поставить во главу угла в нашем информационном поле", - добавил Баканов.
25 саженцев в честь 25-летия образования Карачаево-Черкесии посадили в парке культуре и отдыха "Зеленый остров", который пользуется большой популярностью у гостей и жителей республики.
В рамках двухдневного пресс-тура члены Ассоциации СМИ Северного Кавказа планируют встретиться с главой КЧР Рашидом Темрезовым, побывать на всесезонном курорте "Архыз". Запланированы также экскурсии по достопримечательностям республики и Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН.