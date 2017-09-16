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Аллею из елей высадили в Черкесске к 25-летию КЧР

Общество
16 сентября, 16:35 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 16, сентября. /ТАСС

Республика входит в число лидеров различных всероссийских экологических рейтингов

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ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Журналисты Северного Кавказа и школьники Карачаево-Черкесии в субботу заложили в Черкесске еловую аллею в честь 25-летия образования республики. Акция была также приурочена к Году экологии и состоялась в рамках пресс-тура по КЧР.

"У нас 2017 год - юбилейный, отмечаем 25-летие нашей республики. Знаю, у вас обширная программа, сможете посмотреть, какой путь прошла республика. 2017 год также Год экологии, благодарен вам за участие в экологической акции - посадке деревьев", - сказал мэр Черкесска Руслан Тамбиев, открывая акцию.

Руководитель Ассоциации СМИ Северного Кавказа Вадим Баканов отметил, что КЧР входит в число лидеров различных всероссийских экологических рейтингов. "Сажать деревья всегда благородное дело и не только в Год экологии. Есть еще и общественно-гражданская составляющая этой акции то, что Ассоциация СМИ Северо-Кавказского федерального округа - общность организаций, людей которые выступают за то, чтобы позитивный имидж Северного Кавказа поставить во главу угла в нашем информационном поле", - добавил Баканов.

25 саженцев в честь 25-летия образования Карачаево-Черкесии посадили в парке культуре и отдыха "Зеленый остров", который пользуется большой популярностью у гостей и жителей республики.

В рамках двухдневного пресс-тура члены Ассоциации СМИ Северного Кавказа планируют встретиться с главой КЧР Рашидом Темрезовым, побывать на всесезонном курорте "Архыз". Запланированы также экскурсии по достопримечательностям республики и Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН.

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Карачаево-Черкесия Год экологии в России
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