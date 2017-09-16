Владимирская школа, о которой рассказали Путину, будет построена в срок

ВЛАДИМИР, 16 сентября. /ТАСС/. Власти готовы потребовать от строителей работать в три смены, для того, чтобы в срок, до конца года сдать новую школу в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. Об этом в субботу сообщила журналистам губернатор региона Светлана Орлова.

На встрече с губернатором 12 сентября президент РФ Владимир Путин поручил проконтролировать строительство школы в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира, работы на которой проведены частично. В ответ Светлана Орлова отметила, что регион лишь недавно получил второй транш федеральных средств, здание будет введено до конца года.

"Строится школа на федеральные деньги. Первая часть федеральных денег выдана и часть объема работ выполнена. Получали вторую часть федеральных денег, это было непросто, я сама занималась. Деньги пришли, работы возобновились", - сказала журналистам губернатор, добавив, что "самое важное, что она строится и будет сдана".

Кроме того, глава региона подчеркнула, что теперь возведение школы зависит от скорости и качества работы строительных организаций. По словам Орловой, если потребуется, специалисты "будут работать в три смены".

Как уточнили ТАСС в региональном департаменте строительства и архитектуры, в половине блоков четырехэтажной школы на 1200 учащихся выполнены работы по кирпичной кладке стен, установке окон и утеплению фасадов. Кровлей наполовину покрыт только один из четырех блоков, в нем же на 50% смонтированы системы теплоснабжения и электроснабжения, в третьем блоке смонтировано 50% фундамента и 10% перекрытия подвала. В четвертом блоке стены частично выложены на нижних этажах.

Общую стоимость проекта в департаменте не уточнили. На встрече с президентом РФ Орлова заявила о том, недавно область получила на строительство школы 440 млн рублей.