В "Табакерке" заверили, что здоровью Олега Табакова ничего не угрожает

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Здоровью Олега Табакова, вопреки возникшим слухам, ничто не угрожает. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе Театра под руководством Табакова.
Ранее СМИ распространили информацию, что Табакову стало плохо в пятницу перед выходом на сцену "Табакерки" в спектакле "Чайка", где он исполняет роль Дорна.
Дело оказалось в острой зубной боли, которую испытал актер, пояснили в пресс-службе театра. "В настоящее время Табаков проходит плановое наблюдение и лечение у стоматологов, - рассказал собеседник агентства. - Перед спектаклем Олег Павлович почувствовал приступ острой зубной боли, которую не удалось снять с помощью обезболивающей таблетки. И тогда сам Табаков попросил вызвать "скорую помощь" и сделать ему укол".
"Начало спектакля задержали на 10 минут, после чего "Чайка" в постановке Константина Богомолова была сыграна полностью и прошла с аншлагом", - сказали в пресс-службе театра.
По информации агентства, уже в антракте Табаков попросил что-нибудь перекусить для поднятия настроения и сил.