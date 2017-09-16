Парад студенчества объединил десятки тысяч первокурсников из большинства регионов России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Парады первокурсников с принесением торжественной клятвы российского студенчества в субботу проходят более чем в 40 городах страны, от Хабаровска до Петербурга. Центральной площадкой мероприятия традиционно выступает Москва, которая выходит на связь с регионами с помощью прямых включений. Количество участников парада растет с каждым годом, как и его география - он впервые прошел в столице Чечни и на Алтае. Как десятки тыс. молодых людей, которые вступают в новую жизнь, празднуют это событие, узнавали корреспонденты ТАСС.

Поддержка для иногородних в Петербурге

В России Парад студенчества проводится с 2002 года, когда первое мероприятие провели в столице. Петербург принимает участие во всероссийской акции во второй раз, и первый - в формате шествия первокурсников. В прошлом году его заменял водный парад на Неве, который уже становится традицией празднования в Северной столице.

Сегодня в шествии у Петропавловской крепости приняли участие более 5 тыс. студентов из 23 вузов Петербурга. "Ощущение праздника. Все ребята настолько воодушевились происходящим, они настолько хотят в этом участвовать, хотят погрузиться в атмосферу Санкт-Петербурга, быть частью города - им важна культура, им важна история, учеба, поэтому они с удовольствием участвуют в этом параде. Они идут действительно с горящими глазами", - сказала ТАСС пресс-секретарь городской части всероссийского парада Галина Беликова.

По ее словам, атмосфера студенческого братства должна помочь адаптироваться в Петербурге иногородним студентам, которые в этом году подали рекордное количество заявлений в городские вузы. "Мы не делаем разделения на местных и тех, кто приехал, но для последних - это будет очень хорошее погружение в Петербург. Когда ты приезжаешь в новый город, тебе хочется все узнать, ты остаешься без поддержки родных, родителей, а такие мероприятия создают ощущение сплоченности, семейности. Когда есть поддержка в чужом городе, это здорово", - отметила Беликова.

По данным объединенного совета ректоров Санкт- Петербурга и Ленинградской области, более 70% поступивших в вузы региона в этом году составляют иногородние абитуриенты.

Первое шествие прошло в Хабаровске

Первыми в России сегодня торжественную клятву студента дали свыше 5 тыс. первокурсников вузов Хабаровска. "Парад - это крупнейшее мероприятие для студентов в городе. Для первокурсников это возможность ближе познакомиться со своими одногруппниками и встретиться со школьными друзьями. Шансы увидеться с одноклассниками очень высоки именно здесь", - рассказал ТАСС лидер волонтерского движения Тихоокеанского госуниверситета (ТОГУ) Петр Звягинцев. После парада торжественная часть была продолжена на концертной площадке краевого парка имени Муравьева-Амурского, где первокурсники прошли церемонию посвящения, получив символические студенческие билеты из рук представителей правительства Хабаровского края.

Архангельских студентов приветствовал Ломоносов

В Архангельске Парад студенчества сопровождался дождем, поэтому учащиеся участвовали в шествии под зонтами. "В этом году не так холодно, как в прошлом, теплее и нет ветра, поэтому вполне комфортно", - рассказал ТАСС директор творческого центра Северного Арктического федерального университета Алексей Карпов. Сама праздничная программа прошла на площадке САФУ. В этом году в параде приняли участие также студенты Северного государственного медицинского университета и Арктического морского института им. Воронина, рыбопромышленного техникума и музыкального колледжа Архангельска.

Их приветствовали не только официальные лица, но и "театрализованный" Михайло Ломоносов, который прочитал напутственную оду со словами: "Дерзайте, ныне ободренны. <...> Поморам море по колено, а дождь для нас вообще пустяк!" После шествия началась концертная программа, которая, по словам Карпова, продлится до вечера. "Если, конечно, не начнется совсем проливной дождь, то мы продержимся", - сказал он.

Иностранные студенты в России

Порядка двухсот иностранцев, ставших в этом году студентами двух государственных вузов Адыгеи - Адыгейского государственного университета и Майкопского технологического госуниверситета, сегодня произнесли клятву первокурсников на Параде российского студенчества в столице республики.

"Парад в Адыгее объединил 3 тыс. и первокурсников высших и средних учебных заведений республики. Порядка двухсот иностранцев из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья успешно влились в молодежный коллектив республики, где сегодня проживает порядка 100 национальностей", - сообщила ТАСС проректор Адыгейского госуниверситета, ставшего координатором парада в регионе, Фатима Тугуз.

Первокурсники, многие из которых были в национальных костюмах, прошли с огромными полотнищами флагов России и Адыгеи по центральной улице Майкопа до площади Ленина. Здесь был установлен светодиодный экран, позволяющий в режиме онлайн включиться в общероссийский праздник. Участники парада приняли клятву российского студенчества и поддержали "перекличку" городов России, где сегодня проходят парады.

В Оренбургской области в Параде студенчества приурочен к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. С 14 по 16 октября в Оренбург в рамках регионально программы прилетят 100 участников фестиваля - это студенты из более 20 стран, и будут в течение двух дней знакомиться с область. Сегодня более 3 тыс. первокурсников десяти ведущих вузов Оренбурга прошли по улице Советской до Набережной реки Урал, где дали массовую клятву российского студента, рассказал ТАСС и. о. начальника управления по общественным связям администрации Оренбурга Дмитрий Бевз.

На Алтае студенты приняли клятву в белых халатах

Около 400 первокурсников-медиков в Алтайском крае, который впервые принимают участие в параде, сегодня принесли клятву российского студента в белых халатах. "Наши ребята сегодня принесут клятву российского студента, как и положено медикам - в белых халатах", - рассказали ТАСС в пресс-службе Алтайского государственного медицинского университета. Праздничные мероприятия на Алтае, по данным минобрнауки региона, собрали около 6 тыс. человек.

Всего Парад российского студенчества в субботу объединил около 18 тыс. учащихся вузов Сибири. В Новосибирске, по данным мэрии, в нем приняло участие более 6 тыс. студентов, Праздничные шествия пошли в других сибирских городах - Улан-Удэ и Иркутске. В последнем, как ожидалось, соберется более 3 тыс. человек.

Кемерово участвует в параде уже третий раз и, по оценкам организаторов, в этом году он собрал около 3 тыс. человек. "Парад прошел на городском стадионе, где студентов поприветствовали почетные гости. После чего для всех была организована "Зарядка с чемпионом" по дзюдо и боксу, а затем студентам было предложено попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, например, по отжиманиям или прыжкам в длину", - сообщили ТАСС в мэрии столицы Кузбасса.

Парад российского студенчества в Екатеринбурге открыл конкурс вузовских колонн. "Жюри оценивало слаженность и взаимодействие студентов. Победитель будет определен позднее", - сказал ТАСС один из организаторов мероприятия Денис Островкин. В Екатеринбурге на мероприятие пришло порядка 5 тыс. студентов из 19 вузов Урала.

Парад в Нижнем Новгороде вырос в два раза

Как и в Петербурге, парад российского студенчества в Нижнем Новгороде проходит только во второй раз, но за год количество первокурсников увеличилось вдвое - в прошлом году в параде принимали участие 2 тыс. человек, в этом уже 4 тыс. учащихся вместе дают клятву студента. Церемония прошла на главной аллее Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ).

"Вы стали студентами очень правильного и современного вуза, который дает и хорошее образование, и хороших друзей, и много возможностей, чтобы потом стать успешными. Вне зависимости от того, как ваша жизнь сложится потом, в университете у вас будет много возможностей. Во-первых, стать очень профессиональным человеком, университет дает много возможностей - можно заниматься научной работой, делать инновации. Во-вторых, у нас масса возможностей, чтобы расширять свой набор компетенций: можно петь в хоре, участвовать в художественной самодеятельности и многое другое", - приветствовал первокурсников ректор ННГУ Евгений Чупрунов.

В Белгороде, который в этом году также присоединился к параду во второй раз, первокурсники участвовали в конкурсе студенческих кричалок. Второй год парад студенчества проходит и во Владимире - в этом городе парадом открылись основные мероприятия молодежного добровольческого форума "Добросаммит", площадка которого расположилась в Центральном городском парке. Студенты всех вузов области встали в колонны, украшенные воздушными шарами и флагами.

"В прошлом году, когда парад проводился впервые, у нас в строю шло порядка 3 тыс. человек. В этом году в параде у нас шло уже порядка 5 тыс. человек из всех высших учебных заведений", - уточнила журналистам председатель областного комитета по молодежной политике Алиса Абрамова.

В Туле студенты, помимо участия в шествии, проводят мастер-классы игры на народных инструментах, изготовления кукол, а также приготовления фиточая. "Иностранные студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого показывают, как играть в национальные игры", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза. В Твери студенты прошли вдоль реки Волги по набережной Михаила Ярославича.

Севастополь во второй раз участвует в параде студентов. В этом году порядка 800 учащихся севастопольских вузов собрались перед библиотекой Севастопольского госуниверситета на торжественное шествие. После этого состоялся телемост с другими регионами России, а также концерт и церемония посвящения в студенты с торжественным произнесением клятвы.

В Ставрополе парад открыли флаги республик Кавказа

Колонну первокурсников в Ставрополе возглавляли знаменосцы с флагами семи республик Северного Кавказа, однако в городе учится не только молодежь СКФО, но и всех округов страны, а также 60 стран мира.

Ставрополь второй раз принимает участие в Параде российского студенчества. По данным организаторов, участниками парада 2017 года стали более 7 тыс. первокурсников, половина из которых - студенты Северо-Кавказского федерального университета. В краевой столице работают федеральный университет, семь государственных вузов и более десятка негосударственных, учреждений профессионального образования.

"В Ставрополе обучаются 46 тыс. студентов, это каждый десятый житель города. Поэтому Ставрополь - город юности, мы постараемся, чтобы город стал самым комфортным в России", - отметила заместитель главы города Татьяна Середа.

Первокурсников поздравил главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю Сергей Ушаков. "На вас возлагаются надежды, связанные с великим будущим России. Сегодня вы овладеваете самыми разными профессиями, но чтобы стать настоящими гражданами нашего отечества, мало быть профессионалом, нужно знать историю страны, культуру, традиции народов России", - сказал он.

Впервые в Чечне

География проведения праздника с каждым годом расширяется, в этом году парад в первый раз прошел в столице Чеченской республики.

"Парад российского студенчества у нас проводится впервые, поэтому для нас это очень важное мероприятие. Участие принимали более 3 тыс. первокурсников всех четырех вузов республики, в том числе исламского университета. Помимо самих студентов, на площади также друзья, родные первокурсников и просто жители Грозного", - сообщила ТАСС начальник отдела культурно-массовых мероприятий Чеченского государственного университета Яха Ульбиева.

Первокурсники вузов республики и дали торжественную клятву на центральной площади Грозного перед мечетью "Сердце Чечни".

Всероссийская акция "Парад российского студенчества" прошла в субботу более чем в 40 крупных городах страны. Среди них Архангельск, Барнаул, Владимир, Грозный, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Севастополь.