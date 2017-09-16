Российский космонавт приветствовал с орбиты открытие выставки "Спутник над Мончегорском"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты приветствовали первых посетителей выставки современного искусства "Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века", которая в субботу открылась в городе Мончегорске Мурманской области. Об этом ТАСС рассказал один из кураторов проекта Дмитрий Буткевич.

"Участие "Роскосмоса" помогло нам в том, что на открытии выставки звучало сразу два приветствия летчиков- космонавтов России специально к открытию выставки и к 80-летию Мончегорска, первый из них - это Герой России Олег Артемьев, он приветствовал Мончегорск и нашу выставку из Центра управления полетами", - рассказал Буткевич. По его словам, Артемьев ранее сам участвовал в аналогичном проекте в Норильске со своими фотографиями, сделанными в космосе.

Вторым космонавтом стал Сергей Рязанский, который сейчас находится на МКС. "Он как раз говорил о том, что металл, выплавленный в Мончегорске, участвовал в космических полетах, как во время первых запусков, так и сейчас, таким образом Мончегорск связан с космосом", - отметил Буткевич.

Передача приветствия с орбиты, по его словам, стала неким ноу-хау выставки в Мончегорске, хотя сам проект существует несколько лет. "Раньше такого не было. Были огромные сложности в передаче: из-за магнитных бурь в несколько последних дней передачи из космоса не проходили, мы никак не могли переслать этот довольно большой файл с поздравлением Сергея Рязанского, мы ждали его несколько дней, получили буквально ночью", - рассказал собеседник агентства.

"Обращение космонавтов вызвало огромный интерес. Это было очень эффектно, надеюсь, что на юбилей города, который будет через неделю, гости оценят это событие", - добавил он.

Выставка стала событием для Мончегорска

Выставка вызвала большой интерес в Мончегорске, в котором сегодня живет немногим более 45 тысяч человек. "Более 200 человек было на открытии. Взрослые, дети, все осматривали выставку, приподнятое было настроение", - рассказал Буткевич. По его словам, это событие действительно неординарное для малых городов. "В Москве и Петербурге этим достаточно избалованы, города-миллионники, естественно, принимают выставки и классического, и современного искусства, а в малых городах обычно таких проектов не бывает", - пояснил куратор.

На выставке представлены работы около 40 художников, часть из них выполнена специально для проекта в Мурманской области. "Мончегорский центр культуры - это здание со сплошным остеклением. Там есть стена от пола до потолка 7 на 23 метра - специально все остекление изнутри было закрыто работой современного художника Дмитрия Алексеева, занавесом с нанесенными в специальной технике фигурами с названием "Наши в космосе". Нам удалось художественно решить это пространство и поиграть с ним, само пространство стало экспонатом в каком-то смысле", - отметил Буткевич.

"В нашем проекте отношении к космосу уважительное, я бы сказал даже романтическое, вот что мы хотели донести до зрителей", - подчеркнул он.

Выставка и юбилей города

Выставка современного искусства организована при поддержке Московского музея современного искусства и компании "Норникель", а также при участии администрации Мончегорска и госкорпорации "Роскосмос". В экспозицию войдут около 60 работ современных авторов, отражающих их отношение к космосу, Вселенной, образам космонавта, знаменитых ученых и конструкторов. Это будет не только живопись, но и графика, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео-арт.

Первый подобный выставочный проект состоялся в 2014 году в Москве, в Мончегорске он будет представлен в обновленном и расширенном формате.