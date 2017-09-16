Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский космонавт приветствовал с орбиты открытие выставки "Спутник над Мончегорском"

Общество
16 сентября, 19:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, сентября. /ТАСС

Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты приветствовали первых посетителей выставки современного искусства "Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века", которая в субботу открылась в городе Мончегорске Мурманской области. Об этом ТАСС рассказал один из кураторов проекта Дмитрий Буткевич.

"Участие "Роскосмоса" помогло нам в том, что на открытии выставки звучало сразу два приветствия летчиков- космонавтов России специально к открытию выставки и к 80-летию Мончегорска, первый из них - это Герой России Олег Артемьев, он приветствовал Мончегорск и нашу выставку из Центра управления полетами", - рассказал Буткевич. По его словам, Артемьев ранее сам участвовал в аналогичном проекте в Норильске со своими фотографиями, сделанными в космосе.

Вторым космонавтом стал Сергей Рязанский, который сейчас находится на МКС. "Он как раз говорил о том, что металл, выплавленный в Мончегорске, участвовал в космических полетах, как во время первых запусков, так и сейчас, таким образом Мончегорск связан с космосом", - отметил Буткевич.

Передача приветствия с орбиты, по его словам, стала неким ноу-хау выставки в Мончегорске, хотя сам проект существует несколько лет. "Раньше такого не было. Были огромные сложности в передаче: из-за магнитных бурь в несколько последних дней передачи из космоса не проходили, мы никак не могли переслать этот довольно большой файл с поздравлением Сергея Рязанского, мы ждали его несколько дней, получили буквально ночью", - рассказал собеседник агентства.

"Обращение космонавтов вызвало огромный интерес. Это было очень эффектно, надеюсь, что на юбилей города, который будет через неделю, гости оценят это событие", - добавил он.

Выставка стала событием для Мончегорска

Выставка вызвала большой интерес в Мончегорске, в котором сегодня живет немногим более 45 тысяч человек. "Более 200 человек было на открытии. Взрослые, дети, все осматривали выставку, приподнятое было настроение", - рассказал Буткевич. По его словам, это событие действительно неординарное для малых городов. "В Москве и Петербурге этим достаточно избалованы, города-миллионники, естественно, принимают выставки и классического, и современного искусства, а в малых городах обычно таких проектов не бывает", - пояснил куратор.

На выставке представлены работы около 40 художников, часть из них выполнена специально для проекта в Мурманской области. "Мончегорский центр культуры - это здание со сплошным остеклением. Там есть стена от пола до потолка 7 на 23 метра - специально все остекление изнутри было закрыто работой современного художника Дмитрия Алексеева, занавесом с нанесенными в специальной технике фигурами с названием "Наши в космосе". Нам удалось художественно решить это пространство и поиграть с ним, само пространство стало экспонатом в каком-то смысле", - отметил Буткевич.

"В нашем проекте отношении к космосу уважительное, я бы сказал даже романтическое, вот что мы хотели донести до зрителей", - подчеркнул он.

Выставка и юбилей города

Выставка современного искусства организована при поддержке Московского музея современного искусства и компании "Норникель", а также при участии администрации Мончегорска и госкорпорации "Роскосмос". В экспозицию войдут около 60 работ современных авторов, отражающих их отношение к космосу, Вселенной, образам космонавта, знаменитых ученых и конструкторов. Это будет не только живопись, но и графика, скульптуры, инсталляции, фотографии, видео-арт.

Первый подобный выставочный проект состоялся в 2014 году в Москве, в Мончегорске он будет представлен в обновленном и расширенном формате.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
12
Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учебно-боевой самолет Як-130. Досье
2
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
3
Иран сообщил о создании "отца всех бомб"
4
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
5
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
6
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
7
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама