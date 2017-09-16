Около 40 тыс. человек отметили 80-летие Краснодарского края на главной площадке

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Около 40 тыс. человек посетили в воскресенье главную площадку празднования 80-летия Краснодарского края в столице Кубани. На празднике они могли прогуляться по "казачьей станице", где презентовали себя все районы края, и спеть караоке с Хором Турецкого, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Около 40 тыс. человек посетили праздничную центральную площадку празднования в Краснодаре около Баскет- холла. На территории комплекса была представлена Кубань в миниатюре. На площади более 20 га, по сути, возвели новый город: построены целые улицы из кубанских куреней и подворий, чувствуется казачий дух и щедрое гостеприимство", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, все 44 муниципальных образования края приготовили для посетителей выступления творческих коллективов и дегустацию блюд традиционной кубанской кухни. Свои площади подготовили различные ведомства и учреждения культуры, здесь можно узнать об истории края и достижениях в различных областях. Более 300 мастеров представили свои работы на ярмарке декоративно-прикладного искусства, где они также провели мастер-классы.

Днем на площадке играл сводный духовой оркестр Кубани - более 200 музыкантов со всего региона. Вечером гостей ждало представление с участием 4 тыс. артистов, в том числе Детского хора Краснодарского края и народного артиста РФ Олега Газманова, а также "всенародное караоке" с Хором Турецкого.

Через 80 лет

"Краснодарский край - это не только современный аграрный сектор и главные курорты России. Это многомиллиардные инвестиции, новые промышленные предприятия, передовые технологии в медицине, строящиеся школы и детские сады. Наш край - территория больших возможностей, и в первую очередь возможностей для молодежи, ведь именно за сегодняшними мальчишками и девчонками будущее Кубани", - отметил, поздравляя жителей региона, губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона в беседе с ТАСС подчеркнул, что еще через 80 лет хочет видеть Краснодарский край "динамично развивающимся регионом", однако при этом "экономика любой ценой" не нужна.

"Давайте признаем, многое из того, что мы сегодня имеем, мы берем в долг у будущих поколений, но рано или поздно придется платить по счетам. Что мы отдадим нашим детям? Очень надеюсь, что не бесплодную землю, не застроенные домами-коробками города, а край, в котором будет комфортно жить, потому что здесь есть достаточное количество школ, детских садов, широких дорог без пробок", - сказал Кондратьев.

По его словам, главное - не потерять уникальную природу, неслучайно в тренде находится зеленая экономика. "Если говорить в целом о том, какой я вижу Кубань, то я вижу ее сильной, какой она была всегда, благополучной и солнечной", - заключил губернатор.

О регионе

Краснодарский край был образован одновременно с Ростовской областью при разделении Азово-Черноморского края 13 сентября 1937 года. Современный Краснодарский край занимает площадь 76 тыс. кв. км, в нем проживают свыше 5 млн человек (53% из них - в городах).

Основу экономики региона составляют агропромышленный, транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы, также развиты промышленная, строительная, топливно- энергетическая сферы, информационные и коммуникационные технологии.