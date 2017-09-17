СМИ: ООН выделит Кубе продовольственную помощь на $7,2 млн в связи с ураганом "Ирма"

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН выделит Кубе, пострадавшей в конце прошлой недели от разрушительного урагана "Ирма", продовольственную помощь на $7,2 млн. Об этом сообщил в субботу в Гаване исполнительный директор ВПП, бывший губернатор штата Южная Каролина Дэвид Бисли.

"В подобные моменты все мы забываем о политических разногласиях и работаем вместе ради общего блага", - отметил Бисли, слова которого приводит агентство Prensa Latina. В субботу руководитель ВПП провел встречу с первым заместителем председателя Госсовета Кубы Мигелем Диасом-Канелем, а также побывал в районе Хайманитас на окраине Гаваны, который сильно пострадал в результате урагана.

По словам Бисли, помощь ВПП ООН рассчитана на покрытие продовольственных нужд 664 тыс. кубинцев в течение четырех месяцев. "Я нахожусь здесь от имени ООН с целью оценить ситуацию и обсудить с кубинскими властями пути сотрудничества", - указал глава ВПП.