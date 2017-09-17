СМИ: ООН выделит Кубе продовольственную помощь на $7,2 млн в связи с ураганом "Ирма"Общество 17 сентября, 2:12
Белый дом опроверг информацию о том, что США не выйдут из Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 17 сентября, 1:32
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мария"Происшествия 17 сентября, 1:04
Корветы Балтфлота на учениях "Запад-2017" уничтожили воздушные, морские и береговые целиАрмия и ОПК 17 сентября, 0:39
"Спартак" сыграет с "Тосно" в матче чемпионата России по футболуСпорт 17 сентября, 0:25
Закарин и Забелинская выступят на чемпионате мира по велошоссе в НорвегииСпорт 17 сентября, 0:16
Военные РФ и Белоруссии завершат разгром "противника" на втором этапе учений "Запад-2017"Армия и ОПК 17 сентября, 0:11
Испанец Наварро завершит выступления за сборную после матча Евробаскета с россиянамиСпорт 16 сентября, 23:52
Футболист "Штутгарта" Гентнер получил перелом лицевых костей в матче чемпионата ГерманииСпорт 16 сентября, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН выделит Кубе, пострадавшей в конце прошлой недели от разрушительного урагана "Ирма", продовольственную помощь на $7,2 млн. Об этом сообщил в субботу в Гаване исполнительный директор ВПП, бывший губернатор штата Южная Каролина Дэвид Бисли.
"В подобные моменты все мы забываем о политических разногласиях и работаем вместе ради общего блага", - отметил Бисли, слова которого приводит агентство Prensa Latina. В субботу руководитель ВПП провел встречу с первым заместителем председателя Госсовета Кубы Мигелем Диасом-Канелем, а также побывал в районе Хайманитас на окраине Гаваны, который сильно пострадал в результате урагана.
По словам Бисли, помощь ВПП ООН рассчитана на покрытие продовольственных нужд 664 тыс. кубинцев в течение четырех месяцев. "Я нахожусь здесь от имени ООН с целью оценить ситуацию и обсудить с кубинскими властями пути сотрудничества", - указал глава ВПП.