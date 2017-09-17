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Times: принц Чарльз не намерен жить в Букингемском дворце

Общество
17 сентября, 4:36 UTC+3 ТАСС

По мнению принца Уэльского, выгоднее будет сделать дворец более открытым для публики, пишет газета

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Принц Уэльский Чарльз

Принц Уэльский Чарльз

© Jack Taylor/Pool via AP

ТАСС, 17 сентября. Принц Уэльский Чарльз не хочет использовать Букингемский дворец в качестве резиденции, в которой он будет проживать после своего восшествия на престол. Об этом в воскресенье пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники, приближенные к королевской семье.

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По информации издания, 68-летний наследник британского трона чувствует себя комфортно в своей нынешней лондонской резиденции Кларенс-хаус, где он и герцогиня Корнуоллская Камилла и хотят продолжать жить. "Я знаю, что он не поклонник "большого дома", как он называет дворец, - заявил один из источников. - Он не видит его в качестве практичного будущего жилья или дома, пригодного для жизни в современном мире".

Отмечается, что, по мнению принца, выгоднее будет сделать дворец более открытым для публики. В настоящий момент гости могут посетить резиденцию во время отсутствия королевы Елизаветы II, которая обычно с конца июля по октябрь останавливается в замке Балморал. Как отмечает издание, сын Чарльза, принц Уильям, разделяет мнение отца, считая Букингемский дворец чрезмерно большим для жизни современной семьи, а его содержание слишком дорогим.

По словам представителя Кларенс-хауса, на которого ссылается издание, "Букингемский дворец останется официальной лондонской резиденцией монарха". Как предположили источники, во время правления Чарльза дворец по-прежнему будет местом проведения торжественных мероприятий и дипломатических приемов.

Первой из британских монархов в Букингемском дворце, ныне главной королевской резиденции Великобритании, поселилась королева Виктория в 1837 году.

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