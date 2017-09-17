Медведев поздравил работников лесного комплекса России с профессиональным праздником

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов российского лесного комплекса с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме, размещенной в воскресенье на сайте правительства, премьер-министр отметил, что для развития лесной отрасли необходимо внедрение новых технологий.
"Все мы любим наслаждаться красотой природы, дышать чистым воздухом. Но как редко задумываемся о том, что березовая роща или сосновый бор - это результат огромного труда не одного поколения лесоводов. Всех тех, кто сохраняет лесные угодья, ухаживает за ними, защищает от болезней и пожаров, следит за порядком и санитарным состоянием. Сегодня мы говорим вам спасибо за вашу очень важную работу, от которой, без преувеличения, зависит будущее планеты и всего человечества", - говорится в поздравлении.
Медведев отметил, что дальнейшее развитие отрасли, наряду с обеспечением охраны лесов и их восстановления, связано с внедрением передовых технологий и повышением инвестиционной привлекательности предприятий. "И конечно, нам нужны современные специалисты, которые будут работать так же увлеченно, ответственно и с большой самоотдачей, как это делаете вы", - добавил глава правительства.