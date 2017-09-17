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На Сахалине прогнозируют сильное волнение моря и ураганный ветер

Общество
17 сентября, 11:13 UTC+3 ТАСС

Спасатели рекомендуют гостям и жителям острова находиться вдали от побережья

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ТАСС, 17 сентября. Спасатели на Сахалине передали девяти районам области экстренное предупреждение об ураганном ветре и сильном волнении моря, которые прогнозируются 18-19 сентября, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"По информации Сахалинского управления Росгидромета, со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 м) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 м). Кроме того, со второй половины 18 сентября и до середины дня 19 сентября у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский и Поронайский районы) ожидается высота волн 4-5 м и подъем уровня моря до опасных отметок, возможно подтопление и повреждение береговых сооружений", - говорится в сообщении.

Муниципалитетам, в морской спасательный подцентр Южно-Сахалинск и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Жителям и гостям указанных районов рекомендуют держаться на безопасном расстоянии от моря.

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