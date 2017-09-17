Яхтсмены впервые прошли под аркой Крымского моста

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Участники парусной регаты впервые прошли под железнодорожной аркой Крымского моста, установленной в августе этого года, в рамках фестиваля водных видов спорта "Крымский мост". Об этом в воскресенье сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Это будут приятные воспоминания о том, что мы были первыми яхтсменами и виндсерферами, которые прошли под аркой Крымского моста, связывающего материк и полуостров. Мы видели мост не только сверху, как большинство людей, но и снизу. В новейшей истории это, пожалуй, одно из первых мероприятий, в которых стихия, парусный спорт и технологическая конструкция связаны воедино", - сказал участник фестиваля Антон Гуменный.
Фестиваль "Крымский мост" проводится для развития и популяризации водных видов спорта в регионе. Ежегодно в Азово-Черноморском бассейне проходят соревнования различного уровня по виндсерфингу, кайтбордингу и яхтингу. Первый фестиваль, посвященный Крымскому мосту, прошел в Керченском проливе в сентябре 2015 года. Его участники впервые в истории пересекли пролив под парусом на скорость.
В этом году в фестивале принимают участие 200 спортсменов из 20 регионов России, на дистанции в 300 морских миль соревнуются более 20 крейсерских парусных яхт. Гонка проходит вдоль побережья Крыма по маршруту Севастополь - Балаклава - Ялта - Орджоникидзе - Керчь - Новороссийск - Геленджик. Экипажи уже прошли основную часть маршрута и планируют завершить турнир 20 сентября.