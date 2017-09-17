Матвиенко: опыт Туркмении в сфере молодежной политики может быть востребован в РФ

АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Опыт Туркмении в сфере государственной молодежной политики может быть интересен и востребован в РФ. Такое мнение высказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи со спикером Меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой.

"Конечно, мы обменивались опытом. Моя уважаемая коллега рассказала, как много делается в Туркменистане для молодежи, для здорового образа жизни, что в стране практически нет проблемы наркомании среди молодежи, других негативных проявлений", - рассказала спикер.

По ее словам, в Туркмении "развивается инфраструктура, [строятся] новые школы, медицинские учреждения, жилье для молодых семей". "Это полезный опыт и для России, мы с удовольствием будем его изучать и реализовывать в РФ", - отметила Матвиенко.