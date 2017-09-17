Минздрав планирует привить от гриппа в этом году 60% российских детей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует привлечь к вакцинации от гриппа в текущем году порядка 60% российских детей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"В прошлом году мы привили где-то 55% детей, 15 млн доз вакцин. В этом году будет более 17 млн", - сказала она.

Скворцова подчеркнула, что вакцины от гриппа не имеют побочных действий. "Мы снизили за пять лет заболеваемость гриппом в 3,5 раза. Если говорить про какие-то сложные, смертельные случаи, их не бывает у привитых", - сообщила она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) "Гонконг" 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) "Мичиган" 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.