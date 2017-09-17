Минздрав планирует привить от гриппа в этом году 60% российских детей

Эксперт: арбитр не должен был удалять футболиста "Тосно" Шахова в матче со "Спартаком"Спорт 17 сентября, 14:28
Операция по доставке в Дейр-эз-Зор гуманитарной помощи по воздуху завершенаМеждународная панорама 17 сентября, 14:26
Гомельский: выбор игроков в сборную России по баскетболу перед ОИ-2020 должен быть ширеСпорт 17 сентября, 14:10
СМИ: сурдопереводчик на пресс-конференции по "Ирме" предупредил о "пицце" и "монстрах"Общество 17 сентября, 13:10
Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозицииАрмия и ОПК 17 сентября, 13:09
Митинг в защиту животных в Омске собрал около 300 человекОбщество 17 сентября, 13:02
Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафонеСпорт 17 сентября, 12:56
"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 17 сентября, 12:55
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварииСпорт 17 сентября, 12:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует привлечь к вакцинации от гриппа в текущем году порядка 60% российских детей, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
"В прошлом году мы привили где-то 55% детей, 15 млн доз вакцин. В этом году будет более 17 млн", - сказала она.
Скворцова подчеркнула, что вакцины от гриппа не имеют побочных действий. "Мы снизили за пять лет заболеваемость гриппом в 3,5 раза. Если говорить про какие-то сложные, смертельные случаи, их не бывает у привитых", - сообщила она.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) "Гонконг" 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) "Мичиган" 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.