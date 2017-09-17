Минздрав предлагает изменить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от вакцинации детей, в случае наступления негативных последствий. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
"Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", - заявила она.
"Кроме того, мы разрабатываем законопроект, который бы не позволял распространять информацию, которая искажает реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, к ВИЧ конкретно", - добавила она.
Скворцова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых - векторных вакцин.
"Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия", - подчеркнула она.