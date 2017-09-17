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Минздрав предлагает изменить оплату больничных родителям, отказавшимся прививать детей

Общество
17 сентября, 14:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, сентября. /ТАСС

Кроме того, разрабатывается законопроект, который бы не позволял распространять информацию, которая искажает реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от вакцинации детей, в случае наступления негативных последствий. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

СПЕЦПРОЕКТ

"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"

Истории семей, воспитывающих детей с вирусом иммунодефицита

"Мы не можем, скажем, прямо воздействовать на родителей, но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным", - заявила она.

"Кроме того, мы разрабатываем законопроект, который бы не позволял распространять информацию, которая искажает реальное отношение к лечению, к профилактике заболеваний, к ВИЧ конкретно", - добавила она.

Скворцова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых - векторных вакцин.

"Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия", - подчеркнула она.

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