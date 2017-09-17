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Около 5 тыс. спасателей участвовали в молебне в честь иконы "Неопалимая Купина" в Москве

Общество
17 сентября, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

В праздничном богослужении принял участие глава МЧС России Владимир Пучков

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около 5 тысяч спасателей и пожарных приняли участие в благодарственном молебне в честь образа Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" в храме Христа Спасителя в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, в праздничном богослужении принял участие глава МЧС России Владимир Пучков, руководство центрального аппарата министерства, спасатели отрядов "Лидер" и "Центроспас", курсанты вузов системы МЧС, а также пожарные и спасатели столичного главка.

Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений, проводивший благодарственный молебен, отметил, что участие сотрудников министерства в богослужениях в честь святыни "Неопалимая Купина" стало традиционным, и пожелал божьей помощи всем пожарным и спасателям России в их благородном деле спасения и помощи людям.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, в богослужениях в честь святыни по всей стране в этом году приняли участие почти 18 тыс. сотрудников министерства более чем в 1,1 тыс. православных храмах России.

Пожарные и спасатели особо почитают православную икону "Неопалимая Купина" и считают ее своей заступницей и покровительницей. День, в который отдается дань иконе, можно назвать православным профессиональным праздником пожарных. Эта икона помогает всем, кто попал в беду. Считается, что оная оберегает тех, кто посвятили себя делу спасения от огня людей и их имущества, а также защищает дома от пожаров и поджогов.

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