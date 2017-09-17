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В Омске начался митинг за достойные зарплаты и в защиту прав дольщиков

Общество
17 сентября, 15:28 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

К диалогу в рамках митинга приглашены представители регионального правительства и городской администрации

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© ТАСС

ОМСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Митинг за достойные зарплаты и в защиту прав дольщиков, организованный Федерацией омских профсоюзов, начался в Омске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы обеспокоены продолжающимся снижением заработных плат и ростом налогов, тарифов и других оплат, которые ложатся бременем на людей. Мы обращаемся к правительству России, депутатам Думы, региональным и муниципальным властям, депутатам горсовета с призывом обратить внимание на наши проблемы", - заявил на открытии исполняющий обязанности председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов.

По его словам, митинг посвящен ключевым проблемам, мешающим развитию города. Это низкие зарплаты омичей, отъезд молодежи из Омска в поиске достойной работы и отсутствие решения проблемы обманутых дольщиков.

Правительству региона необходимо уделять больше внимания профориентации и поддержке молодежи, считают организаторы. К диалогу в рамках митинга приглашены представители регионального правительства и городской администрации.

По мнению митингующих, власти также должны оказывать реальную помощь обманутым покупателям квартир и активнее бороться с появлением новых "проблемных" домов. В настоящий момент эта проблема не решена, считает представитель омских профсоюзов, в результате жители города опасаются покупать квартиры, а строительные предприятия разоряются.

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