В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

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КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области в связи с прогнозируемым усилением ветра до 25 м/с и сильными дождями в понедельник, 18 сентября, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по области 18 сентября с 10:00 до 13:00 по местному времени (11:00-14:00 мск) ожидаются усиление северного, северо-западного ветра с порывами до 25 м/с, сильные дожди", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по региону рекомендует соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, а также не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.