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Число жителей Японии старше 90 лет впервые превысило 2 млн человек

Общество
17 сентября, 16:10 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

В 1980 году этот показатель в стране составлял порядка 120 тыс. человек

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ТОКИО, 17 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. В этом году жителей Японии в возрасте старше 90 лет впервые стало более 2 млн человек. Об этом свидетельствует статистика о возрастных особенностях японского общества, которую ежегодно публикует министерство здравоохранения, труда и благосостояния накануне Дня почитания старших. В 1980 году этот показатель составлял порядка 120 тыс.

Отмечается, что японское общество стремительно стареет, молодые люди заводят детей менее охотно и во все более старшем возрасте, а качество медицины постоянно растет, благодаря чему растет и продолжительность жизни.

Доля жителей старше 65 лет продолжает расти, и в этом году составила уже 27,7%. Людей старшего возраста в Японии не менее 35,14 млн.

Сейчас в Японии продолжают работать почти каждый третий человек старше 65 лет, на эту возрастную группу приходится почти 12% всех рабочих мест. Однако почти половина работников старше 65 лет не имеет постоянного места работы, а трудоустроено на временных работах или на неполный рабочий день.

Темпы старения общества в Японии одни из самых стремительных во всем мире. Так, в Италии и Германии людей старше 65 лет 23% и 21,5% соответственно.

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