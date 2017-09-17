Участники митинга в Омске выступили за закрепление медработников в детсадах за минздравом

ОМСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Медицинские работники дошкольных образовательных учреждений Омской области должны относиться к региональному министерству здравоохранения, это позволит увеличить им заработную плату и повышать их квалификацию за счет ведомства. С таким заявлением выступила в воскресенье в Омске на митинге за достойные зарплаты, организованном Федерацией омских профсоюзов, председатель профсоюзной организации детского сада №112 Ксения Андреева.

"Медицинские работники дошкольных учреждений должны относиться не к образовательным организациям, их необходимо закрепить за поликлиниками и больницами и определить их место работы в дошкольном учреждении", - заявила Андреева.

По ее словам, это будет логичный шаг, который позволит таким работникам участвовать в программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда для увеличения их заработной платы, а также повышать свою квалификацию не за свой счет или счет образовательной организации, а на средства областного минздрава.

Андреева также рассказала, что в детских садах оклады обслуживающего персонала гораздо ниже установленного минимального размера оплаты труда. "Доплаты им осуществляются из стимулирующего фонда оплаты труда, а так как дополнительные средства не всегда выделяются вовремя и в полном объеме, то от этого страдает и основной персонал", - заявила она.

По словам представителя профсоюзной организации, властям также необходимо задуматься над увеличением базовых окладов работников образовательных организаций. "В настоящий момент повышение средней заработной платы педработников достигается не за счет переоценки труда, а за счет увеличения его количества", - отметила Андреева.

Митинг за достойные зарплаты и защиту прав дольщиков организовала в Омске Федерация омских профсоюзов. Как пояснил ТАСС исполняющий обязанности председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов, мероприятие посвящено таким проблемам, как низкая заработная плата омичей, отъезд молодежи из города и отсутствие решения проблемы обманутых дольщиков. На мероприятии, по данным организаторов, собрались около 1,5 тыс. человек.