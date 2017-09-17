Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины

Общество
17 сентября, 19:20 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, сентября. /ТАСС

Общая площадь нового цветочного парка - 45 тыс. кв. метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Цветочный парк, украшенный 150 тыс. цветов, открыли в Грозном в честь Дня чеченской женщины, который отмечается в республике ежегодно в третье воскресенье сентября. В этот день представители власти и жители города по традиции переоделись в национальную одежду: мужчины - в черкесках с газырями и папахами, женщины - в платьях габли.

"Еще со времен наших предков уважительное отношение к женщинам - это самое дорогое и главное. И сегодня мы открываем этот сад, наполненный различными видами цветов и деревьев, в подарок нашим женщинам, а также тем, кто приезжает к нам в гости. Мы желаем им, чтобы они всегда цвели и чтоб всегда были радостными", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

После открытия парка участников праздника ожидал синкъерам - чеченская вечеринка, выдержанная в национальном стиле. Она проходит с элементами театрализованного представления и включает в себя традиции и обычаи чеченского народа.

Общая площадь нового цветочного парка - 45 тыс. кв. метров. Он состоит из 467 металлических конструкций с высаженными цветами, которые будут радовать жителей и гостей столицы до первых морозов. В нем растут порядка 500 деревьев, в том числе клены, березы и даже пальмы.

"Самыми капризными в парке являются пальмы, их мы будем на зиму укрывать. Остальные растения абсолютно неприхотливы, на подвесных конструкциях - петуния ампельная, а на земле кустовая. Кроме того, здесь высажены декоративные кустарники, пузыреплодники с разной окраской листвы, шары вечнозеленые, а также кизильник блестящий", - рассказала ТАСС Яха Гунаева - агроном комбинат "ЗеленСтрой", который занимался высадкой растений.

Также по всей территории новой достопримечательности Грозного установлены скульптуры животных и детские площадки для семейного отдыха. Среди цветочных аллей возвышается фонтан в виде водопада с двумя башнями в национальном стиле высотой 18 м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
6
Военно-исторический фестиваль в Севастополе: баталии и строительство средневековой таверны
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
Тиллерсон рассказал, как Россия и Китай могут оказать давление на КНДР
4
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
5
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
6
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
7
Источник: экстренные службы за день получили 57 ложных сообщений о минировании зданий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама