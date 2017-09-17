В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины

ГРОЗНЫЙ, 17 сентября. /ТАСС/. Цветочный парк, украшенный 150 тыс. цветов, открыли в Грозном в честь Дня чеченской женщины, который отмечается в республике ежегодно в третье воскресенье сентября. В этот день представители власти и жители города по традиции переоделись в национальную одежду: мужчины - в черкесках с газырями и папахами, женщины - в платьях габли.

"Еще со времен наших предков уважительное отношение к женщинам - это самое дорогое и главное. И сегодня мы открываем этот сад, наполненный различными видами цветов и деревьев, в подарок нашим женщинам, а также тем, кто приезжает к нам в гости. Мы желаем им, чтобы они всегда цвели и чтоб всегда были радостными", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

После открытия парка участников праздника ожидал синкъерам - чеченская вечеринка, выдержанная в национальном стиле. Она проходит с элементами театрализованного представления и включает в себя традиции и обычаи чеченского народа.

Общая площадь нового цветочного парка - 45 тыс. кв. метров. Он состоит из 467 металлических конструкций с высаженными цветами, которые будут радовать жителей и гостей столицы до первых морозов. В нем растут порядка 500 деревьев, в том числе клены, березы и даже пальмы.

"Самыми капризными в парке являются пальмы, их мы будем на зиму укрывать. Остальные растения абсолютно неприхотливы, на подвесных конструкциях - петуния ампельная, а на земле кустовая. Кроме того, здесь высажены декоративные кустарники, пузыреплодники с разной окраской листвы, шары вечнозеленые, а также кизильник блестящий", - рассказала ТАСС Яха Гунаева - агроном комбинат "ЗеленСтрой", который занимался высадкой растений.

Также по всей территории новой достопримечательности Грозного установлены скульптуры животных и детские площадки для семейного отдыха. Среди цветочных аллей возвышается фонтан в виде водопада с двумя башнями в национальном стиле высотой 18 м.