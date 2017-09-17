Во Франции умер один из последних кавалеров ордена Освобождения Фред Моор

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Ветеран Второй мировой войны и один из последних кавалеров ордена Освобождения Фред Моор ушел из жизни во Франции в возрасте 97 лет. Соболезнования выразил президент республики Эмманюэль Макрон. Он отметил, что такие герои, как полковник Моор, "своим служением Родине приблизили победу".

Ветеран скончался в ночь на воскресенье в военном госпитале на территории исторического Дома Инвалидов в Париже, сообщили в Ассоциации ордена Освобождения. Моор был почетным канцлером этого ордена.

Освобождал Париж

В мае 1940 года 20-летний доброволец Моор был в числе тех, кто по призыву генерала Шарля де Голля вступил в ряды сил Сопротивления, чтобы бороться против нацистской оккупации. В 1944 году в составе танковых частей он освобождал Париж и Страсбург. На последнем этапе войны весной 1945 года французский антифашист участвовал в сражениях с нацистами на территории Германии.

В послевоенное время герой Сопротивления избирался в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и руководил организациями ветеранов. В июне этого года в форте Мон-Валерьен у мемориала "Сражающаяся Франция" Моор вместе с президентом республики возглавил торжественную церемонию, приуроченную к 77-й годовщине воззвания де Голля (1940).

В живых остались 10 награжденных

С уходом ветерана число оставшихся в живых кавалеров ордена Освобождения сократилось до 10 человек. Эта награда была учреждена де Голлем в период Второй мировой войны, чтобы отмечать тех, кто проявил отвагу в борьбе за свободу Франции. С января 1941 по январь 1946 года отличия удостоились пять городов и 18 воинских формирований. В личном качестве наградой были отмечены 1083 участника антифашистской борьбы, из них 271 - посмертно.

После января 1946 года "в связи с достижением целей Освобождения" награждения во Франции не производились. Основатель ордена де Голль оставался его великим магистром до кончины в ноябре 1970 года. Среди иностранцев награды были удостоены король Великобритании Георг V, Уинстон Черчилль, Дуайт Эйзенхауэр.

Последним русским кавалером ордена был скончавшийся в 2009 году Николай Вырубов, русский аристократ, потомок древнего боярского рода. Он вступил добровольцем во французские силы Сопротивления в августе 1940 года, участвовал в экспедиции в Дакаре, боевых действиях в Сирии и Египте, был дважды ранен во время кампании по освобождению Италии.

По инициативе де Голля

Одним из воинских формирований, удостоенных ордена Освобождения, стал французский авиаполк "Нормандия - Неман". Созданный по инициативе де Голля, он защищал в годы Второй мировой войны небо над Россией.

В личном качестве наградой были отмечены летчики полка: Герои Советского Союза Ролан де ла Пуап, Марсель Альбер, Жак Андре и Марсель Левефр. Легендарной авиачасти, название которой стало символом братства по оружию двух стран, был посвящен в этом месяце первый в истории совместный выпуск почтовых марок России и Франции.