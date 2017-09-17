Спасатели объявили предупреждение из-за заморозков в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Заморозки ожидаются в ночь на понедельник в северных районах Оренбургской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в воскресенье в оренбургском ГУ МЧС.

"По данным оренбургского Гидрометцентра, в ночь на 18 сентября местами по области, преимущественно в северной половине области, ожидаются заморозки до минус 2 градусов", - уточнили в ведомстве.

В связи с заморозками на поверхности почвы специалисты рекомендуют принять меры по защите сельскохозяйственных культур - цветков и завязей растений. Также МЧС напоминает о возросшей вероятности возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности.

В ведомстве отметили, что в восточных районах и в Оренбурге днем в понедельник ожидается температура воздуха до 25 градусов тепла, сохранится чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс.