Фонд имени Ахмата Кадырова выделил потерявшим родителей в ДТП сиротам дом

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ТАСС, 17 сентября. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил собственный дом детям, потерявшим в августе в автомобильной аварии обоих родителей. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Ключи от нового жилья детям сегодня вручили мэр Грозного Муслим Хучиев и помощник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров. Дом расположен в Октябрьском районе Грозного и ранее был построен на средства фонда. В доме есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Я поздравляю семью Алиевых с новосельем и молю Всевышнего облегчить им горечь трагедии", - написал Кадыров.
Дорогие друзья! В конце августа в поселке Черноречье произошла страшная автоавария с участием автомобилей Lada Priora и Toyota Camry. От столкновения Priora загорелась. Находившихся в машине супругов Аслана и Элину Алиевых не удалось спасти. У погибших осталось четверо детей. Аслан при жизни также опекал двух своих осиротевших племянников. После смерти родителей дети потеряли возможность снимать жилье. Несмотря на юный возраст, дети Алиевых никого не просили о помощи, пытаясь самостоятельно справиться с трудностями. Моя дорогая МАМА, Президент @fond_kadyrova РОФ имени Героя России Ахмат- Хаджи Кадырова – Аймани Несиевна, узнав о этом, поручила выделить собственный дом. Он расположен в Октябрьском районе Грозного и ранее был построен на средства Фонда. В доме есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Ключи от нового жилья детям сегодня вручили мэр Грозного @khuchiev_mm Муслим Хучиев и помощник Главы ЧР Хас-Магомед Кадыров. Я поздравляю семью Алиевых с новосельем и молю Всевышнего облегчить им горечь семейной трагедии. Благодарю дорогую МАМУ Аймани Несиевну за ее щедрость и душевную доброту. Признателен Муслиму Хучиеву и Хас-Магомеду Кадырову за проявленный гуманный подход к проблеме семьи Алиевых. #Кадыров #Россия #Чечня #РОФ
Авария с участием автомобилей Lada Priora и Toyota Camry произошла в августе Черноречье. От столкновения Priora загорелась, находившихся в машине супругов Аслана и Элину Алиевых спасти не удалось. У погибших осталось четверо детей.
"Аслан при жизни также опекал двух своих осиротевших племянников. После смерти родителей дети потеряли возможность снимать жилье. Несмотря на юный возраст, дети Алиевых никого не просили о помощи, пытаясь самостоятельно справиться с трудностями. Моя дорогая мама Аймани Несиевна, президент РОФ имени Героя РФ Ахмат-хаджи Кадырова, узнав об этом, поручила выделить им собственный дом. Благодарю ее за щедрость и душевную доброту", - отметил Кадыров.