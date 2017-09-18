Концерты "Хора Турецкого" состоятся в рамках Недели Москвы в Италии

РИМ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Концерты знаменитого российского коллектива "Хор Турецкого" станут центральными событиями в программе Недели Москвы, которая пройдет в ряде итальянских городов. Как сообщили корреспонденту ТАСС устроители, первое выступление состоится в понедельник в театре "Ла Фениче" в Венеции.

Затем арт-группа под руководством народного артиста России Михаила Турецкого переедет в Мерано, где выступит в центральном концертном зале. Вход на концерт будет свободным для всех желающих. Такой подарок итальянской публике подготовило правительство Москвы, делегацию которого возглавляет руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

В Венеции у него запланирована встреча с мэром Луиджи Бруньяро, с которым будет обсуждаться программа сотрудничества между российской столицей и городом на лагуне. Культурная программа предусматривает концерт женского ансамбля Кадетского корпуса Москвы, фотовыставку о Москве, а также кинопоказы.

В Больцано и Мерано, расположенных в автономной области Трентино - Альто-Адидже (Южный Тироль), Неделя Москвы проводится при поддержке Русского центра Бородиной. Делегация московского правительства передаст местной общине икону, которая будет помещена в недавно освященную православную часовню на местном военном кладбище, где нашли последнее пристанище русские солдаты, взятые в плен австрийцами во время Первой мировой войны.

В Милане делегация откроет туристический информационный офис, а также проведет презентацию мероприятий чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России. Кульминацией этой части Недели станет гала-концерт оркестра "Виртуозы Москвы", а заключительным аккордом - выступление Трио имени Рахманинова в Миланской консерватории. Все события состоятся при поддержке генерального консульства РФ в Милане.

Завершится Неделя Москвы 22-23 сентября в Генуе, где также запланирована обширная программа, подготовленная при участии генконсульства РФ. В рамках делового форума "Москва - Генуя: умный город - будущее или настоящее?" с участием представителей муниципального и регионального руководства, а также итальянских компаний состоится подписание меморандума о понимании между московским правительством и областью Лигурия. Как напомнили корреспонденту ТАСС в генконсульстве, подобный документ о партнерстве был подписан между Генуей (административным центром Лигурии) и российской столицей в прошлом году. "Теперь мы выходим на новый уровень более обширного сотрудничества между Москвой как субъектом федерации и одной из ведущих итальянских областей", - указали в диппредставительстве.