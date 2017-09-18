В Южно-Сахалинске отменены занятия в школах во вторую смену из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Департамент образования Южно-Сахалинска сократил уроки первой смены и отменил вторую смену из-за циклона. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в мэрии областного центра.

"В связи с неблагоприятным прогнозом учреждениям образования Южно-Сахалинска рекомендовано сократить уроки в первой смене и отменить занятия во второй смене. Дошкольные учреждения работают в обычном режиме", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, со второй половины дня 18 сентября 2017 года в южной части острова Сахалин и в городе Южно-Сахалинске, а так же в Смирныховском, Поронайском и Углегорском районах прогнозируется очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов), ветер 25-30 м/с, порывы 33-38 м/с (ураган). 19 сентября 2017 года на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м.

В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется усиление ветра до 35-40 м/с (ураган), сильный, местами очень сильный дождь (15-49 мм, местами 50 мм и более за 12 часов). В регионе объявлено штормовое предупреждение.