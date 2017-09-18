Генпрокуратура обяжет сбрасывающих отходы в Арктике восстанавливать популяции рыб

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России возложит на нарушителей природоохранного законодательства, допускающих сброс отходов в воды Арктики, обязанности по восстановлению популяции рыб и мелиорации арктических почв. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной газете "Известия".
По его словам, в Арктике в ближайшее время организуют мониторинг и обеспечат незамедлительную проверку информации о выбросах вредных веществ в воздух, почву и водные объекты, а также об иных нарушениях природоохранного законодательства. "В каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий, морей будут приниматься незамедлительные меры по возложению на правонарушителей обязанностей по восстановлению популяции рыб и рекультивации хрупких арктических почв", - сказал Куренной.
В феврале этого года сообщалось, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, запрещающий захоронения отходов в Арктической зоне РФ.