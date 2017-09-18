Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ

Общество
18 сентября, 6:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Уточняется, что средства будут направлены на поддержку пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дополнительного 1 млрд рублей на доплаты в 2017 году к пенсиям проживающих в семи субъектах РФ неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, речь идет о регионах, "заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие 2017 года".

Это республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, а также Архангельская и Московская области. Данные средства будут направлены на поддержку неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума.

"Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тыс. человек", - говорится в сообщении. Отмечается также, что ранее в 2017 году на данные цели уже было направлено порядка 6,42 млрд рублей, которые были распределены между 13 регионами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
6
Военно-исторический фестиваль в Севастополе: баталии и строительство средневековой таверны
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
3
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
4
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
5
Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ
6
Спасатели объявили предупреждение из-за заморозков в Оренбуржье
7
Славная охота: сборная России вошла в четверку лучших команд Европы по баскетболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама