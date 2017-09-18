Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении дополнительного 1 млрд рублей на доплаты в 2017 году к пенсиям проживающих в семи субъектах РФ неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, речь идет о регионах, "заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие 2017 года".

Это республики Коми и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский и Хабаровский края, а также Архангельская и Московская области. Данные средства будут направлены на поддержку неработающих пенсионеров с доходами ниже регионального прожиточного минимума.

"Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тыс. человек", - говорится в сообщении. Отмечается также, что ранее в 2017 году на данные цели уже было направлено порядка 6,42 млрд рублей, которые были распределены между 13 регионами.