Власти Гоа запретят употребление алкоголя в общественных местах

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство курортного штата Гоа намерено полностью запретить употребление спиртных напитков в общественных местах. Как сообщил главный министр Гоа Манохар Паррикар, соответствующий закон будет готов уже в октябре, когда в "райском штате" начинается туристический сезон.

"Мы должны запретить, выпустив официальное уведомление, употребление спиртных напитков в общественных местах. Уведомление будет выпущено еще до конца октября, для этого мы внесем поправки в существующее законодательство", - приводит в понедельник телеканал NDTV слова главного министра.

По его словам, цель этой меры - предотвращать неприятности, которые создают люди в состоянии опьянения. Спиртное можно будет пить только дома, в гостиничном номере или в ресторане, имеющем соответствующую лицензию. Популярные среди туристов в "райском штате" пикники на пляже или на природе должны будут обходиться без алкоголя.

В последнее время в Гоа решительно борются против открытого употребления алкоголя - недавно гоанские власти ввели запрет на распитие спиртного на пляжах.