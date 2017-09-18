Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Забайкалье около 20 бывших работников рудника объявили голодовку

Общество
18 сентября, 8:39 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Бывшие работники Дарасунского рудника утверждают, что им не полностью выплатили заработную плату

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Бывшие работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае, где в мае шахтеры устраивали забастовку из-за задержки зарплаты, в понедельник объявили голодовку. Они утверждают, что с ними не полностью рассчитались, сообщил корреспонденту ТАСС Махмед Измайлов - глава Тунгокоченского района, на территории которого находится рудник.

"Голодовку объявили 19 бывших работников предприятия. Они находятся в актовом зале администрации поселка Вершино-Дарасунский. По их словам, им не полностью выплатили заработную плату", - сказал Измайлов.

Он добавил, что некоторые из протестующих ранее подали иски в суд, но решения по ним еще не приняты. О ситуации уведомлены региональные власти, прокуратура. Глава района уточнил, что передача предприятия от бывшего владельца ("Южуралзолото" - прим. ТАСС) новому собственнику еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

Забастовка в шахте

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группа компаний "Южуралзолото" - прим. ТАСС) тогда сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.

Смотрите также

Власти Забайкалья будут добиваться сохранения рудника, где бастовали шахтеры

Глава Забайкалья возглавила группу по решению ситуации на руднике, где бастовали шахтеры

Собственник приостановил работы на руднике в Забайкалье, где бастовали шахтеры

На следующий день после переговоров с губернатором Натальей Ждановой горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. Работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В июле мировой суд на один год дисквалифицировал бывшего гендиректора рудника Юрия Бусыгина, признав его виновным в нарушении законодательства о труде.

Также сообщалось, что прокуратура направила в суд 216 исковых заявлений в интересах 281 работника на сумму около 13 млн рублей. Их рассмотрение продолжается.

Смена собственника

Еще в мае в пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу.

Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу. Его потенциальный владелец - компания "Урюмкан".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
6
Военно-исторический фестиваль в Севастополе: баталии и строительство средневековой таверны
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
3
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
4
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские договоренности
5
Косачев: заявления Тиллерсона о военном решении проблемы КНДР вызывают сожаление
6
Кабмин выделил 1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам в семи субъектах РФ
7
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама