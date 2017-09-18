В Забайкалье около 20 бывших работников рудника объявили голодовку

ЧИТА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Бывшие работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае, где в мае шахтеры устраивали забастовку из-за задержки зарплаты, в понедельник объявили голодовку. Они утверждают, что с ними не полностью рассчитались, сообщил корреспонденту ТАСС Махмед Измайлов - глава Тунгокоченского района, на территории которого находится рудник.

"Голодовку объявили 19 бывших работников предприятия. Они находятся в актовом зале администрации поселка Вершино-Дарасунский. По их словам, им не полностью выплатили заработную плату", - сказал Измайлов.

Он добавил, что некоторые из протестующих ранее подали иски в суд, но решения по ним еще не приняты. О ситуации уведомлены региональные власти, прокуратура. Глава района уточнил, что передача предприятия от бывшего владельца ("Южуралзолото" - прим. ТАСС) новому собственнику еще не завершена - документы находятся в Федеральной антимонопольной службе.

Забастовка в шахте

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группа компаний "Южуралзолото" - прим. ТАСС) тогда сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.

На следующий день после переговоров с губернатором Натальей Ждановой горняки согласились покинуть шахту. Им пообещали выплатить зарплату и произвести ее перерасчет за апрель. Работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В июле мировой суд на один год дисквалифицировал бывшего гендиректора рудника Юрия Бусыгина, признав его виновным в нарушении законодательства о труде.

Также сообщалось, что прокуратура направила в суд 216 исковых заявлений в интересах 281 работника на сумму около 13 млн рублей. Их рассмотрение продолжается.

Смена собственника

Еще в мае в пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу.

Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу. Его потенциальный владелец - компания "Урюмкан".