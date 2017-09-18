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Минтруд: повышение МРОТ не приведет к росту безработицы

Общество
18 сентября, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Замминистра труда Любовь Ельцова напомнила, что ранее уже было реализовано повышение минимального размера оплаты труда на 20% и при этом уровень безработицы снижается

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), запланированное к 2019 году до уровня прожиточного минимума, не повлечет увеличения безработицы. Об этом заявила замминистра труда Любовь Ельцова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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"У нас влияние именно этого параметра не сказывается при определении уровня инфляционных ожиданий и уровня безработицы", - сказала Ельцова.

Инфляция, по ее словам, ожидается на 2017 год на уровне 5,2%, на 2018 год - 5%, в 2019-м - 4,9% и в 2020-м - 4,7%.

Ельцова также напомнила, что ранее уже было реализовано повышение МРОТ на 20% и при этом в России уровень безработицы снижается.

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